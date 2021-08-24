Порядка 43 миллионов российских пенсионеров получат выплаты в 10 тысяч рублей
ПФР уже отработаны все технологии и алгоритмы начисления средств, указала замглавы Минтруда.
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Новую единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей получат порядка 43 миллионов пенсионеров, выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсий. Об этом журналистам заявила заместитель министра труда РФ Ольга Баталина.
"Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета, в то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций", — добавила Баталина, указав, что Пенсионным фондом России отработаны все технологии и алгоритмы начисления подобных выплат.
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Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам. Средства, которые предоставляются из федерального бюджета, выплатят территориальные органы Пенсионного фонда РФ. Также выплаты в 10 тысяч рублей назначены военным пенсионерам, пенсионерам, служившим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения Российской Федерации.
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