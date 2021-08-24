Порядка 43 миллионов российских пенсионеров получат выплаты в 10 тысяч рублей

Новую единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей получат порядка 43 миллионов пенсионеров, выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсий. Об этом журналистам заявила заместитель министра труда РФ Ольга Баталина.

"Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета, в то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций", — добавила Баталина, указав, что Пенсионным фондом России отработаны все технологии и алгоритмы начисления подобных выплат.