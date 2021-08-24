НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Порядка 43 миллионов российских пенсионеров получат выплаты в 10 тысяч рублей

    ПФР уже отработаны все технологии и алгоритмы начисления средств, указала замглавы Минтруда.

    24 августа, 19:08
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Новую единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей получат порядка 43 миллионов пенсионеров, выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсий. Об этом журналистам заявила заместитель министра труда РФ Ольга Баталина.

    "Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета, в то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций", — добавила Баталина, указав, что Пенсионным фондом России отработаны все технологии и алгоритмы начисления подобных выплат.

    Индексации, доплаты и повышение пенсий: Владимир Путин на съезде "Единой России" рассказал о новых мерах социальной поддержки

    Индексации, доплаты и повышение пенсий: Владимир Путин на съезде "Единой России" рассказал о новых мерах социальной поддержки

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам. Средства, которые предоставляются из федерального бюджета, выплатят территориальные органы Пенсионного фонда РФ. Также выплаты в 10 тысяч рублей назначены военным пенсионерам, пенсионерам, служившим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения Российской Федерации.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Индексации, доплаты и повышение пенсий: Владимир Путин на съезде "Единой России" рассказал о новых мерах социальной поддержки

      сегодня в 17:14

      Баталина опровергла слухи об объединении "Единой России" и ОНФ

      26 февраля 2020, 16:48

      Путин указал на возможность решения жилищного вопроса в России

      сегодня в 18:18

      "Современник" снял с показа спектакль с Ахеджаковой после жалобы "Офицеров России"

      сегодня в 19:30

      Байден заявил, что США могут продлить военную операцию в Афганистане

      сегодня в 19:18

      Новости партнеров

      Layer 1