Сентябрьские ночи придут уже в августе в Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую, Ярославскую, Вологодскую, Псковскую, Смоленскую, Костромскую и Московскую области 25-го числа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Температура воздуха может опуститься ниже 5 градусов тепла, что соответствует климату второй половины первого осеннего месяца.

"Грядёт по-сентябрьски холодная ночь. В ближайшую ночь в условиях антициклональной (а значит, малооблачной) погоды в Центральной России и на северо-западе нашей страны станет по-осеннему холодно. Ниже отметки 5 градусов тепла воздух остынет в отдельных районах Тверской, Новгородской, Ленинградской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Смоленской, Костромской и Московской областей (север)", — сообщил Тишковец ТАСС.

По прогнозу синоптика, до заморозков дело не дойдёт, но местами может быть похолодание до 1 градуса тепла. В Москве столбики термометров впервые за последние 82 дня опустятся ниже 10 градусов тепла, добавил эксперт.