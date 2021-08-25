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    Врач рассказала, кому нужно вакцинироваться "под прикрытием"

    При некоторых состояниях необходимы дополнительные препараты для правильного восстановления после прививки. Неизвестно, какая будет реакция у людей с особенностями здоровья.

    24 августа, 23:53
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Людям с избыточным весом после вакцинации от коронавируса организм надо "прикрыть" от других возможных проблем, рассказала врач Нелли Соседова. Ещё до прививки им нужно проконсультироваться с врачом, так как ожирение всегда является признаком каких-либо заболеваний, например варикозного расширения вен.

    "Если у человека венозный застой крови, есть варикозное расширение вен и так далее, такому человеку врач может назначить антикоагулянты. Мы не знаем, каким будет поствакцинальное состояние, поэтому нужно "прикрытие", — объяснила в интервью Радио Sputnik ведущий специалист проекта Vakcina.ru.

    Соседова добавила, что решение о таком "прикрытии" должен принимать врач, и это индивидуально. Особенно такая ситуативная практика нужна людям с хроническими патологиями, а ожирение является таковой, объяснила эксперт.

    "Врачи могут назначить препараты на всё время, пока идёт выработка иммунитета. Дальше всё нормализуется, и иммунная система придёт к нормальному состоянию", — пояснила Нелли Соседова.

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    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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