Врач рассказала, кому нужно вакцинироваться "под прикрытием"
При некоторых состояниях необходимы дополнительные препараты для правильного восстановления после прививки. Неизвестно, какая будет реакция у людей с особенностями здоровья.
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Людям с избыточным весом после вакцинации от коронавируса организм надо "прикрыть" от других возможных проблем, рассказала врач Нелли Соседова. Ещё до прививки им нужно проконсультироваться с врачом, так как ожирение всегда является признаком каких-либо заболеваний, например варикозного расширения вен.
"Если у человека венозный застой крови, есть варикозное расширение вен и так далее, такому человеку врач может назначить антикоагулянты. Мы не знаем, каким будет поствакцинальное состояние, поэтому нужно "прикрытие", — объяснила в интервью Радио Sputnik ведущий специалист проекта Vakcina.ru.
Соседова добавила, что решение о таком "прикрытии" должен принимать врач, и это индивидуально. Особенно такая ситуативная практика нужна людям с хроническими патологиями, а ожирение является таковой, объяснила эксперт.
"Врачи могут назначить препараты на всё время, пока идёт выработка иммунитета. Дальше всё нормализуется, и иммунная система придёт к нормальному состоянию", — пояснила Нелли Соседова.
Ранее Лайф сообщал, что эндокринолог объяснила, почему коронавирус ведёт к ожирению. Сегодня врачи учатся работать с последствиями CoViD-19, разрабатывая методики лечения и реабилитации пациентов.
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