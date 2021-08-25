Финансовый аналитик перечислил главные угрозы накоплениям россиян

Высокая инфляция — самая серьёзная угроза для накоплений россиян в ближайшем будущем, причём как тех, кто держит свои сбережения в рублях, так и в долларах, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. Сбережения могут пострадать также, если Федеральная резервная система США ужесточит риторику или появится "чёрный лебедь", уточнил эксперт.

Он посоветовал россиянам вложить сбережения в облигации, например короткие ОФЗ с доходностью 6,5%, или в паевые фонды. Более приемлемым вариантом, особенно для тех, кто не обладает опытом самостоятельной торговли на бирже и знаниями, будет вложиться в паевые фонды, считает финансист. Если ФРС поднимет ставки, рубль ослабнет по отношению к доллару.

"Рубль в ближайшей перспективе, скорее всего, продолжит укрепляться. Однако полностью исключать вероятность ослабления национальной валюты РФ нельзя. На рынке всегда могут быть сюрпризы. Например, введут новые санкции или случится глобальный кризис. К тому же ФРС, накачавшая мир огромным количеством долларов во время коронакризиса, рано или поздно сменит свою политику", — объяснил агентству "Прайм" свой прогноз финансист.