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    Трое взрослых и ребёнок пропали в Хабаровском крае во время сплава на байдарках

    Группа туристов не вышла на связь в положенный срок. Развёрнуты её поиски.

    25 августа, 00:26
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Группа туристов из четырёх человек пропала во время сплава на байдарках по реке Горин Солнечного района Хабаровского края. Как сообщает краевая прокуратура, среди них также несовершеннолетняя.

    "Группа из четырёх человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок — 22 августа 2021 года", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

    Ведутся поисково-спасательные работы.

    В Карелии семья из четырёх человек перевернулась на лодке и погибла

    В Карелии семья из четырёх человек перевернулась на лодке и погибла

    Ранее Лайф рассказывал, что трое мужчин погибли во время рыбалки в Красноярском крае, перевернувшись на лодке. Рыбаки успели позвать на помощь, однако из воды спасатели извлекли уже бездыханные тела.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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