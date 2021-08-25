Трое взрослых и ребёнок пропали в Хабаровском крае во время сплава на байдарках
Группа туристов не вышла на связь в положенный срок. Развёрнуты её поиски.
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Группа туристов из четырёх человек пропала во время сплава на байдарках по реке Горин Солнечного района Хабаровского края. Как сообщает краевая прокуратура, среди них также несовершеннолетняя.
"Группа из четырёх человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок — 22 августа 2021 года", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ведутся поисково-спасательные работы.
Ранее Лайф рассказывал, что трое мужчин погибли во время рыбалки в Красноярском крае, перевернувшись на лодке. Рыбаки успели позвать на помощь, однако из воды спасатели извлекли уже бездыханные тела.
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