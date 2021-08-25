Трое взрослых и ребёнок пропали в Хабаровском крае во время сплава на байдарках

Группа туристов из четырёх человек пропала во время сплава на байдарках по реке Горин Солнечного района Хабаровского края. Как сообщает краевая прокуратура, среди них также несовершеннолетняя.

"Группа из четырёх человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок — 22 августа 2021 года", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ведутся поисково-спасательные работы.