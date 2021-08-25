Бывший лидер Боливии заявила, что не хочет больше жить
Жанин Аньес призывает тюремщиков рассказать о том, какие препараты ей дают.
Фото © ТАСС / АР
Бывший президент Боливии Жанин Аньес, которая находится в предварительном заключении по делу о подстрекательстве к мятежу, заявила, что не хочет больше жить. Такое сообщение в социальных сетях распространили её родственники.
"Мои дети должны жить своей жизнью. Не хочу больше принимать неизвестные мне лекарства. Прошу тюремщиков сообщить, что за препараты я принимаю", — говорится в заявлении Аньес.
Она сейчас очень слаба и постоянно страдает, утверждают родственники. По их словам, каждые десять минут в её камеру кто-то входит, чтобы следить за ней, ей постоянно задают вопросы.
"Она живёт в тревоге, в беспокойстве, без отдыха, потому что не знает, что с ней собираются сделать: усыпить, отравить или переместить в неизвестном направлении", — написано в блоге Аньес, который ведут члены её семьи.
Напомним, Аньес задержали 13 марта по делу о госперевороте в Боливии в 2019 году, в результате которого был свергнут Эво Моралес. Бывшей и.о. президента страны предъявили обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.
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