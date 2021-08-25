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    Бывший лидер Боливии заявила, что не хочет больше жить

    Жанин Аньес призывает тюремщиков рассказать о том, какие препараты ей дают.

    25 августа, 00:35
    <p>Фото © ТАСС / АР</p>

    Фото © ТАСС / АР

    Бывший президент Боливии Жанин Аньес, которая находится в предварительном заключении по делу о подстрекательстве к мятежу, заявила, что не хочет больше жить. Такое сообщение в социальных сетях распространили её родственники.

    "Мои дети должны жить своей жизнью. Не хочу больше принимать неизвестные мне лекарства. Прошу тюремщиков сообщить, что за препараты я принимаю", говорится в заявлении Аньес.

    Она сейчас очень слаба и постоянно страдает, утверждают родственники. По их словам, каждые десять минут в её камеру кто-то входит, чтобы следить за ней, ей постоянно задают вопросы.

    "Она живёт в тревоге, в беспокойстве, без отдыха, потому что не знает, что с ней собираются сделать: усыпить, отравить или переместить в неизвестном направлении", — написано в блоге Аньес, который ведут члены её семьи.

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    Напомним, Аньес задержали 13 марта по делу о госперевороте в Боливии в 2019 году, в результате которого был свергнут Эво Моралес. Бывшей и.о. президента страны предъявили обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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