Бывший лидер Боливии заявила, что не хочет больше жить

Бывший президент Боливии Жанин Аньес, которая находится в предварительном заключении по делу о подстрекательстве к мятежу, заявила, что не хочет больше жить. Такое сообщение в социальных сетях распространили её родственники.

"Мои дети должны жить своей жизнью. Не хочу больше принимать неизвестные мне лекарства. Прошу тюремщиков сообщить, что за препараты я принимаю", — говорится в заявлении Аньес.

Она сейчас очень слаба и постоянно страдает, утверждают родственники. По их словам, каждые десять минут в её камеру кто-то входит, чтобы следить за ней, ей постоянно задают вопросы.

"Она живёт в тревоге, в беспокойстве, без отдыха, потому что не знает, что с ней собираются сделать: усыпить, отравить или переместить в неизвестном направлении", — написано в блоге Аньес, который ведут члены её семьи.