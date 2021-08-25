В МЧС предупредили о возможном дефиците воды осенью в двух регионах

Жаркая погода может спровоцировать нарушение водоснабжения Ростовской и Волгоградской областей уже в середине октября этого года, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС, подведомствен МЧС РФ). Прогнозируется дефицит осадков в районе Цимлянского водохранилища.

"На сегодняшний день Цимлянское водохранилище было наполнено до отметки 33 метра по Балтийской системе, что всего на 2 м выше мёртвого объёма и на 3 м ниже нормального подпорного уровня. Мёртвый объём водохранилища — это несрабатываемая в нормальных условиях эксплуатации часть ёмкости водохранилища, которая не участвует в регулировании стока", — передаёт ВНИИ ГОЧС слова исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова.

В связи с этим, сообщается на сайте ведомства, органам исполнительной власти этих субъектов рекомендовано уже сейчас принять достаточные меры для обеспечения надёжного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.