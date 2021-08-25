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    В МЧС предупредили о возможном дефиците воды осенью в двух регионах

    Всему виной жаркая и засушливая погода. Температура воздуха превысит норму, местами до двух градусов и выше, в связи с чем будет мало осадков.

    25 августа, 00:56

    Фото © Pexels

    Жаркая погода может спровоцировать нарушение водоснабжения Ростовской и Волгоградской областей уже в середине октября этого года, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС, подведомствен МЧС РФ). Прогнозируется дефицит осадков в районе Цимлянского водохранилища.

    "На сегодняшний день Цимлянское водохранилище было наполнено до отметки 33 метра по Балтийской системе, что всего на 2 м выше мёртвого объёма и на 3 м ниже нормального подпорного уровня. Мёртвый объём водохранилища — это несрабатываемая в нормальных условиях эксплуатации часть ёмкости водохранилища, которая не участвует в регулировании стока", — передаёт ВНИИ ГОЧС слова исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова.

    В связи с этим, сообщается на сайте ведомства, органам исполнительной власти этих субъектов рекомендовано уже сейчас принять достаточные меры для обеспечения надёжного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.

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    Ранее Лайф рассказывал, что учёный назвал сроки наступления глобальной катастрофы. Согласно подсчётам экспертов, уровень Мирового океана значительно поднимется уже через 29 лет, а изменение климата на несколько градусов приведёт к необратимым переменам.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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