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    "На деле иммунитета не будет": В Новой Зеландии вкалывали физраствор вместо вакцины, но неизвестно кому

    Местные власти обещали провести расследование и рассказать о его результатах всем, кто потенциально может быть на самом деле не защищён от ковида.

    25 августа, 03:49
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Физраствор вместо вакцины против коронавируса ввели по ошибке кому-то из 730 привившихся в одном из центров вакцинации Окленда в Новой Зеландии. Власти сообщают, что выяснилось это только в конце дня, когда стали проверять флаконы. Среди привитых в тот день было по меньшей мере пять человек из числа сотрудников пограничной службы и медработников с высоким риском заражения, а также и несколько пожилых людей с хроническими заболеваниями.

    Выяснить, кто из них получил физиологический раствор вместо вакцины, пока не представляется возможным. Часть людей получала первую дозу препарата, а другая — вторую. В Минздраве признают, что посетившие в тот деть прививочный пункт оказались в опасном положении, потому что "они будут уверены, что полностью вакцинированы против коронавируса, тогда как на деле иммунитета не будет". Власти намерены провести расследование, и только затем связаться с людьми, которые оказались невольно в такой ситуации.

    "Мы работаем над этим, пытаясь определить следующие шаги, собираем информацию, необходимую для полного понимания ситуации и поддержки тех, кто мог пострадать в результате. Мы должны убедиться, что люди знают о случившемся, чтобы при необходимости их можно было вакцинировать ещё раз", — цитирует Newshub слова руководителя программы иммунизации против CoViD-19 Джо Гиббса.

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    Ранее Лайф сообщал, что жительницу Таллина по ошибке повторно привили от коронавируса. Женщина обратилась в частную клинику, поскольку хотела получить вакцину от клещевого энцефалита. Там и произошло недоразумение.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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