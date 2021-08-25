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    Канье Уэст подал запрос на смену имени

    Всемирно известный рэпер решил прописать себе в документах сценический псевдоним.

    25 августа, 03:34
    <p>Фото © Neil Mockford / GC Images</p>

    Фото © Neil Mockford / GC Images

    Американский рэпер Канье Уэст подал документы для официальной смены имени на его сценический псевдоним Йе. Он уже подал соответствующее заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса.

    Как пишет журнал People, такое решение Уэст принял по личным причинам. Впрочем, отмечается, что певец уже заявлял о намерении поменять имя на Йе ещё в 2018 году. Тогда рэпер рассказывал, что Йе не только является частью его имени, но и имеет религиозный смысл.

    Канье Уэст поселился на огромном стадионе, взяв в "заложники" свою команду, и всё ради альбома

    Канье Уэст поселился на огромном стадионе, взяв в "заложники" свою команду, и всё ради альбома

    А не так давно Канье испугал всех своими неадекватными выходками в "Инстаграме", но особенно досталось Дрейку.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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