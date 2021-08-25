Канье Уэст подал запрос на смену имени

Американский рэпер Канье Уэст подал документы для официальной смены имени на его сценический псевдоним Йе. Он уже подал соответствующее заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Как пишет журнал People, такое решение Уэст принял по личным причинам. Впрочем, отмечается, что певец уже заявлял о намерении поменять имя на Йе ещё в 2018 году. Тогда рэпер рассказывал, что Йе не только является частью его имени, но и имеет религиозный смысл.