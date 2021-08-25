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    "Саркози покинул зал": Ющенко рассказал, чем его "шокировала" Меркель

    Экс-президент Украины вспомнил события саммита 2008 года, когда была подтверждена потенциальная возможность вступления этой страны в НАТО.

    25 августа, 03:10
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/president.ukraine/photos/4367835306561593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виктор Ющенко</a></p>

    Фото © Facebook / Виктор Ющенко

    Экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что его шокировала позиция канцлера Германии Ангелы Меркель на саммите в 2008 году, когда подтвердили, что Грузия и Украина имеют шансы на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопредёленное время. Бывший глава Незалежной расценил то событие как нечто "близкое" к измене, не называя, однако, этого слова вслух. "Я это слово не буду говорить, но, думаю, что это близко", — отметил он.

    "Мы собрались — семь-восемь президентов — и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО", — рассказал Ющенко в интервью телеканалу "Украина 24".

    При этом, подчеркнул политик, альянс принял в свои ряды Испанию с 17 процентами жителей этой страны, одобрявших такой шаг. Ющенко, по его словам, до сих пор не может принять и понять аргументы канцлера ФРГ. Как утверждает экс-президент, он указывал Меркель на то, что за два года его руководства страной число поддерживающих вступление в НАТО украинцев выросло с 14 до 31 процента.

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    Ранее Лайф писал, что в Германии назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО. По мнению эксперта, желание Киева стать членом альянса отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.

    Напомним также, что в НАТО резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о приглашении в альянс. Там заявили, что "это политические решения, а не чисто технические критерии". Кроме того, экс-посол США на Украине Джон Хёрбст указал на ошибку украинского лидера по членству в НАТО.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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