Экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что его шокировала позиция канцлера Германии Ангелы Меркель на саммите в 2008 году, когда подтвердили, что Грузия и Украина имеют шансы на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопредёленное время. Бывший глава Незалежной расценил то событие как нечто "близкое" к измене, не называя, однако, этого слова вслух. "Я это слово не буду говорить, но, думаю, что это близко", — отметил он.

"Мы собрались — семь-восемь президентов — и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО", — рассказал Ющенко в интервью телеканалу "Украина 24".

При этом, подчеркнул политик, альянс принял в свои ряды Испанию с 17 процентами жителей этой страны, одобрявших такой шаг. Ющенко, по его словам, до сих пор не может принять и понять аргументы канцлера ФРГ. Как утверждает экс-президент, он указывал Меркель на то, что за два года его руководства страной число поддерживающих вступление в НАТО украинцев выросло с 14 до 31 процента.

Ранее Лайф писал, что в Германии назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО. По мнению эксперта, желание Киева стать членом альянса отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.