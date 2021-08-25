Во время вывода войск из Афганистана американцы совершили все ошибки, какие только могут быть в таком деле. Такое мнение высказал бывший командующий подразделения спецназа GROM, польский генерал Роман Полько.

"Были нарушены основные принципы военного искусства, гласящие, что сначала нужно спасать гражданских, потом вывозить то, что можно вывезти, и уничтожать всё остальное, чтобы оно не попало в руки врага, а потом уже выводить силы, защитив пути отхода, то есть такие стратегические объекты, как аэродромы и ведущие к ним дороги. Ничего из этого, по сути, не сделали", – заявил Полько в беседе с польской газетой wPolityce.

Он добавляет, что американские спецслужбы провалили задачу по проверке людей, которым передавалась современная техника, вооружение.

"Американцы понесли поражение в войне за умы и сердца афганцев. На вооружение их армии потратили миллиарды долларов. Первый урок был в Ираке, где оружие передали не тем людям, а в итоге оно попало к ИГИЛ*. Американцы вновь совершили ту же ошибку", – сказал генерал.

Бывший командующий подразделения спецназа GROM обращает внимание на тот факт, что афганская армия просто рассыпалась, когда её внезапно лишили поддержки союзников. Генерал называет это ужасным провалом, который можно было предвидеть, учитывая положение дел в Ираке.

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