"Силы неравны": Политолог оценил шансы повстанцев на победу в боях с "Талибаном"
Легендарный Панджшер пока остаётся единственной провинцией, которая не подконтрольна радикалам.
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Силы повстанцев и радикального движения "Талибан"* в Афганистане неравны, но говорить о быстрой капитуляции Панджшера пока рано. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов.
В беседе с радио "Комсомольская правда" он отметил, что у засевших в Панджшерском ущелье бойцов есть шансы на полноценное противостояние. Он отмечает, что этот участок является естественной крепостью, а повстанцы обладают опытом ведения боевых действий на этой территории.
"Сказать, что Пандшер обречён на капитуляцию в течение суток, пока сложно. Всё зависит от того, удастся ли наладить снабжение боекомплектами и ГСМ. Если это получится, тогда можно говорить, что они готовы к сопротивлению. Насколько сейчас можно судить, талибы готовы обсуждать какое-либо политическое решение, а не только вот такое военное декларативное уничтожение", — заявил политолог.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Наблюдение за развитием ситуации продолжается, также ведутся активные взаимодействия с союзниками по ОДКБ, отметил глава государства.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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