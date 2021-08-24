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    "Силы неравны": Политолог оценил шансы повстанцев на победу в боях с "Талибаном"

    Легендарный Панджшер пока остаётся единственной провинцией, которая не подконтрольна радикалам.

    24 августа, 19:47
    <p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

    Фото © ТАСС / ЕРА

    Силы повстанцев и радикального движения "Талибан"* в Афганистане неравны, но говорить о быстрой капитуляции Панджшера пока рано. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов.

    В беседе с радио "Комсомольская правда" он отметил, что у засевших в Панджшерском ущелье бойцов есть шансы на полноценное противостояние. Он отмечает, что этот участок является естественной крепостью, а повстанцы обладают опытом ведения боевых действий на этой территории.

    "Сказать, что Пандшер обречён на капитуляцию в течение суток, пока сложно. Всё зависит от того, удастся ли наладить снабжение боекомплектами и ГСМ. Если это получится, тогда можно говорить, что они готовы к сопротивлению. Насколько сейчас можно судить, талибы готовы обсуждать какое-либо политическое решение, а не только вот такое военное декларативное уничтожение", заявил политолог.

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Наблюдение за развитием ситуации продолжается, также ведутся активные взаимодействия с союзниками по ОДКБ, отметил глава государства.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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