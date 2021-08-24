Силы повстанцев и радикального движения "Талибан"* в Афганистане неравны, но говорить о быстрой капитуляции Панджшера пока рано. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов.

В беседе с радио "Комсомольская правда" он отметил, что у засевших в Панджшерском ущелье бойцов есть шансы на полноценное противостояние. Он отмечает, что этот участок является естественной крепостью, а повстанцы обладают опытом ведения боевых действий на этой территории.

"Сказать, что Пандшер обречён на капитуляцию в течение суток, пока сложно. Всё зависит от того, удастся ли наладить снабжение боекомплектами и ГСМ. Если это получится, тогда можно говорить, что они готовы к сопротивлению. Насколько сейчас можно судить, талибы готовы обсуждать какое-либо политическое решение, а не только вот такое военное декларативное уничтожение", — заявил политолог.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Наблюдение за развитием ситуации продолжается, также ведутся активные взаимодействия с союзниками по ОДКБ, отметил глава государства.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.