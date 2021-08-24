Байден заявил, что США могут продлить военную операцию в Афганистане

Как пишет The New York Times со ссылкой на источник в администрации главы государства, пока дата вывода американский войск из Афганистана остаётся прежней, 31 августа. Это связано с риском террористической угрозы. В тоже время, как сообщает газета, американский президент не исключил возможность продления военной миссии в стране. Когда будет принято окончательное решение не уточняется.