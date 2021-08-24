Байден заявил, что США могут продлить военную операцию в Афганистане
При этом американский лидер признал, что сейчас для находящихся в этой стране американцев растёт террористическая угроза.
Фото © Demetrius Freeman / The Washington Post via Getty Images
Возможность продления военной миссии США в Афганистане не исключается. Об этом лидерам "Большой семерки" заявил американский лидер Джо Байден.
Как пишет The New York Times со ссылкой на источник в администрации главы государства, пока дата вывода американский войск из Афганистана остаётся прежней, 31 августа. Это связано с риском террористической угрозы. В тоже время, как сообщает газета, американский президент не исключил возможность продления военной миссии в стране. Когда будет принято окончательное решение не уточняется.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
На фоне этого на президента США Джо Байдена, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Лайф ранее разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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