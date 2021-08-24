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    Байден заявил, что США могут продлить военную операцию в Афганистане

    При этом американский лидер признал, что сейчас для находящихся в этой стране американцев растёт террористическая угроза.

    24 августа, 19:18
    <p>Фото © Demetrius Freeman / The Washington Post via Getty Images</p>

    Фото © Demetrius Freeman / The Washington Post via Getty Images

    Возможность продления военной миссии США в Афганистане не исключается. Об этом лидерам "Большой семерки" заявил американский лидер Джо Байден.

    Как пишет The New York Times со ссылкой на источник в администрации главы государства, пока дата вывода американский войск из Афганистана остаётся прежней, 31 августа. Это связано с риском террористической угрозы. В тоже время, как сообщает газета, американский президент не исключил возможность продления военной миссии в стране. Когда будет принято окончательное решение не уточняется.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

    На фоне этого на президента США Джо Байдена, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Лайф ранее разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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