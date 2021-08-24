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    Подразнил талибов: Президент Туркмении заложил стройку при помощи золотой лопаты

    И она была не единственным предметом на этой церемонии, резко контрастирующим с кризисом, который складывается в соседнем Афганистане.

    24 августа, 19:43

    Президент Туркмении заложил стройку при помощи золотой лопаты. Видео © телеканал "Алтын Асыр"

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, зачастую поражающий своими умениями на видео, которое публикуют национальные СМИ, на этот раз удивил публику другим. На церемонии закладки масштабной стройки он опустил в фундамент капсулу, отливающую золотом. Причём скинул её через золотой жёлоб, а сверху докинул бетона золотой лопатой из золотой тачки. Такие кадры публикует национальный телеканал "Алтын Асыр".

    Церемония сопровождалась аплодисментами других участников церемонии и нехитрым напевом, поддерживающим действия Бердымухамедова. Согласно информации интернет-газеты "Туркменистан", президент посетил самое крупное газовое месторождение Галкыныш (Возрождение), где дал старт строительству новых скважин. Заложил капсулу же он в основание помещения "на три тысячи мест для проведения массовых торжеств, расположенное рядом со зданием "Белая юрта туркмен".

    Президент Туркменистана поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министров

    Президент Туркменистана поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министров

    Примечательно, что такую ослепляющую роскошью церемонию Бердымухамедов провёл на юге страны, всего в нескольких сотнях километров от границы с Афганистаном. Лидер Туркменистана — одного из государств-лидеров по запасам природного газа — будто подразнил соседей. С приходом "Талибана"* к власти Афганистан столкнулся с новым политическим и финансовым кризисом — многие доноры, к примеру МВФ, приостановили свои программы оказания помощи.

    Ранее мы также рассказывали, как президент Туркмении покорил небо, сев за штурвал нового штурмовика.

    Что касается Афганистана, Лайф ранее разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям страны.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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