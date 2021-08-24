Президент Туркмении заложил стройку при помощи золотой лопаты. Видео © телеканал "Алтын Асыр"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, зачастую поражающий своими умениями на видео, которое публикуют национальные СМИ, на этот раз удивил публику другим. На церемонии закладки масштабной стройки он опустил в фундамент капсулу, отливающую золотом. Причём скинул её через золотой жёлоб, а сверху докинул бетона золотой лопатой из золотой тачки. Такие кадры публикует национальный телеканал "Алтын Асыр".

Церемония сопровождалась аплодисментами других участников церемонии и нехитрым напевом, поддерживающим действия Бердымухамедова. Согласно информации интернет-газеты "Туркменистан", президент посетил самое крупное газовое месторождение Галкыныш (Возрождение), где дал старт строительству новых скважин. Заложил капсулу же он в основание помещения "на три тысячи мест для проведения массовых торжеств, расположенное рядом со зданием "Белая юрта туркмен".

Примечательно, что такую ослепляющую роскошью церемонию Бердымухамедов провёл на юге страны, всего в нескольких сотнях километров от границы с Афганистаном. Лидер Туркменистана — одного из государств-лидеров по запасам природного газа — будто подразнил соседей. С приходом "Талибана"* к власти Афганистан столкнулся с новым политическим и финансовым кризисом — многие доноры, к примеру МВФ, приостановили свои программы оказания помощи.

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Что касается Афганистана, Лайф ранее разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям страны.