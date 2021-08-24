"Современник" снял с показа спектакль с Ахеджаковой после жалобы "Офицеров России"

Спектакль польского режиссёра Бениамина Коца "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой в главной роли сняли с показа в театре "Современник" после жалобы "Офицеров России". При этом глава организации Сергей Липовой в разговоре с "Газетой.ru" уточнил, что целью обращения в прокуратуру была корректировка постановки. Ранее "Офицеры России" назвали спектакль "предельно неуважительным к защитникам Отечества", указав на "чрезмерное использование ненормативной лексики" и "неприкрытую пропаганду однополой любви" в нём.

В кассах театра уточняют, что ещё рано говорить о том, что спектакль больше никогда не вернётся на сцену "Современника". Сейчас речь идёт о временном снятии его с показов.

"Мы не хотели, чтобы театр "Современник", всеми уважаемый, нёс какой-то ущерб не только материальный, но и имиджевый. Мы выступали только за то, чтобы они несколько откорректировали текст самого спектакля "Первый хлеб", потому что он был некорректен по отношению к ветеранам", — сказал Сергей Липовой.

По его словам, организация "Офицеры России" в сложившейся ситуации не одобряет и не поддерживает решение руководства театра о снятии спектакля. Липовой отметил, что "Офицеры России" лишь хотели обратить внимание на "вопиющий факт" неуважения к ветеранам.

"Когда мы видим неуважение к истории Великой Отечественной войны, когда мы видим неуважение к нашим ветеранам, тут мы вынуждены обратить внимание руководства театра, художественного руководителя в первую очередь. А дальше какое решение принимается – это их решение", — пояснил собеседник издания.

Председатель организации добавил, что к ним поступило множество звонков от ветеранов с жалобами на текст спектакля "Первый хлеб".