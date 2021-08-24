"Современник" снял с показа спектакль с Ахеджаковой после жалобы "Офицеров России"
Ещё рано говорить о том, что зрители больше никогда не увидят постановку, отметили в кассах театра.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Спектакль польского режиссёра Бениамина Коца "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой в главной роли сняли с показа в театре "Современник" после жалобы "Офицеров России". При этом глава организации Сергей Липовой в разговоре с "Газетой.ru" уточнил, что целью обращения в прокуратуру была корректировка постановки. Ранее "Офицеры России" назвали спектакль "предельно неуважительным к защитникам Отечества", указав на "чрезмерное использование ненормативной лексики" и "неприкрытую пропаганду однополой любви" в нём.
В кассах театра уточняют, что ещё рано говорить о том, что спектакль больше никогда не вернётся на сцену "Современника". Сейчас речь идёт о временном снятии его с показов.
"Мы не хотели, чтобы театр "Современник", всеми уважаемый, нёс какой-то ущерб не только материальный, но и имиджевый. Мы выступали только за то, чтобы они несколько откорректировали текст самого спектакля "Первый хлеб", потому что он был некорректен по отношению к ветеранам", — сказал Сергей Липовой.
По его словам, организация "Офицеры России" в сложившейся ситуации не одобряет и не поддерживает решение руководства театра о снятии спектакля. Липовой отметил, что "Офицеры России" лишь хотели обратить внимание на "вопиющий факт" неуважения к ветеранам.
"Когда мы видим неуважение к истории Великой Отечественной войны, когда мы видим неуважение к нашим ветеранам, тут мы вынуждены обратить внимание руководства театра, художественного руководителя в первую очередь. А дальше какое решение принимается – это их решение", — пояснил собеседник издания.
Председатель организации добавил, что к ним поступило множество звонков от ветеранов с жалобами на текст спектакля "Первый хлеб".
Напомним, премьера спектакля "Первый хлеб", который поставил польский режиссёр Бениамин Коц по пьесе Рината Ташимова, состоялась 19 июля. Главную роль сыграла народная артистка РФ Лия Ахеджакова. По сюжету её героиня оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Монолог, который звучит в этот момент, вызвал широкий общественный резонанс. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить нашумевший спектакль на предмет оскорбления ветеранов.
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