Капибары оккупировали посёлок в Аргентине. Видео © Соцсети

Спокойной жизни элитного посёлка Нордельта на северо-востоке Аргентины неожиданно пришёл конец. Поселение вот уже как несколько недель оккупировали капибары. Многочисленные животные объедают растительность, съедают урожай, оставляют экскременты и даже обижают местных собак, отмечает The Guardian.

Кто-то из жителей посёлка всё же тепло встретил этих крупных ребят. Люди прикармливают и записывают с ними весёлые видеокадры. Но большая часть местного населения далеко не в восторге от нежданных гостей. Однако закон строго охраняет права этих самых крупных в мире грызунов. Людям запрещено прогонять или отстреливать этих животных.

По заявлениям экологов, капибары попросту "вернулись домой". Нордельта, построенная в 2000 году на заболоченной местности, заняла место обитания большого количества грызунов. Вытеснить их получилось лишь на какое-то время и спустя годы они пришли обратно.