Нападают на собак и уничтожают урожай: В Аргентине капибары захватили элитный посёлок
Экологи считают, что грызуны вернулись на свои родные места, которые когда-то занял человек. А жители разделились на тех, кто рад незваным гостям, и тех, кто шокирован их появлением.
Фото © Соцсети
Капибары оккупировали посёлок в Аргентине. Видео © Соцсети
Спокойной жизни элитного посёлка Нордельта на северо-востоке Аргентины неожиданно пришёл конец. Поселение вот уже как несколько недель оккупировали капибары. Многочисленные животные объедают растительность, съедают урожай, оставляют экскременты и даже обижают местных собак, отмечает The Guardian.
Кто-то из жителей посёлка всё же тепло встретил этих крупных ребят. Люди прикармливают и записывают с ними весёлые видеокадры. Но большая часть местного населения далеко не в восторге от нежданных гостей. Однако закон строго охраняет права этих самых крупных в мире грызунов. Людям запрещено прогонять или отстреливать этих животных.
По заявлениям экологов, капибары попросту "вернулись домой". Нордельта, построенная в 2000 году на заболоченной местности, заняла место обитания большого количества грызунов. Вытеснить их получилось лишь на какое-то время и спустя годы они пришли обратно.
Ранее кинолог рассказал, чего нельзя делать при встрече с бродячими собаками. По его мнению, самая эффективная помощь такому животному — добиться его отлова и помещения в приют.
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