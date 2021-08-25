Какие штрафы в России грозят владельцам собак, рассказала юрист

Уголовную ответственность может понести хозяин собаки, если питомец причинит кому-то вред либо если сам человек будет жесток по отношению к своему четвероногому другу. Об этом напомнила эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева. Специалист уточнила, что административные меры наказания регионы вправе устанавливать сами.

Так, в Кодексе об административных правонарушениях города Москвы сказано, что если собака причинила вред чужому имуществу, то хозяин не только возместит этот ущерб, но и заплатит штраф от 500 до 1000 рублей. Неправильный выгул в местах общего пользования многоквартирных домов чреват выплатой от 1000 до 2000 рублей штрафа. Уклонение же от регистрации домашнего питомца или его вакцинации против бешенства будет стоить хозяину от двух до трёх тысяч рублей. Выплатой до 80 тысяч рублей или даже лишением свободы на срок до трёх лет чревато жестокое обращение с животным. А с несколькими — грозит лишением свободы на срок до пяти лет.

"Если хозяин собаки намеренно натравливает её на людей или других животных, то ему грозит штраф от 2000 до 5000 рублей. Если же хозяин допустил нападение собаки на человека или другое животное, в результате чего это животное погибло, то штраф составит от 4000 до 5000 рублей. Но если в результате нападения был причинён тяжкий вред здоровью человека по неосторожности, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ареста на срок до шести месяцев", — цитирует агентство "Прайм" Ермолаеву.