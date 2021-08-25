На Камчатке предупредили об обвалах на популярных туристических маршрутах
18 августа на Мутновском вулкане сошёл сель. Власти региона запретили туристическим группам посещать исполинскую сопку.
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На Мутновском вулкане, где проходят популярные туристические маршруты, может произойти обрушение горных пород. Этот риск стал возможен после схода селя 18 августа. Об этом сообщается в аккаунте в соцсети "Инстаграм" Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Произошло обрушение вершинной части склона вулканитов Мутновского-1. Тело обвала перекрыло ледник и русло ручья Вулканного. Образовалась запруда, появилось подпрудное озеро. Сильно деформировано тело ледника (появились новые трещины), находящегося в каньоне, по которому проходит туристическая тропа к фумарольному полю", — говорится в сообщении.
В ДВО РАН уточняют, что на склоне ещё остались большие блоки горных пород размером 20–30 м. Они имеют все шансы обвалиться на дно каньона.
А не так давно на одном из вулканов на Камчатке два туриста оступились при спуске с ледника, после чего около 1000 метров пролетели вниз по склону. Спасатели не смогли быстро добраться до места трагедии. Вертолёт на такую высоту не поднялся. Группе сотрудников МЧС пришлось разбить лагерь на высоте 2500 метров, чтобы переночевать, адаптироваться к высокогорью и не получить горную болезнь. На следующий день тела были обнаружены и спущены с вулкана.
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