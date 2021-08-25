На Камчатке предупредили об обвалах на популярных туристических маршрутах

На Мутновском вулкане, где проходят популярные туристические маршруты, может произойти обрушение горных пород. Этот риск стал возможен после схода селя 18 августа. Об этом сообщается в аккаунте в соцсети "Инстаграм" Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

А не так давно на одном из вулканов на Камчатке два туриста оступились при спуске с ледника, после чего около 1000 метров пролетели вниз по склону. Спасатели не смогли быстро добраться до места трагедии. Вертолёт на такую высоту не поднялся. Группе сотрудников МЧС пришлось разбить лагерь на высоте 2500 метров, чтобы переночевать, адаптироваться к высокогорью и не получить горную болезнь. На следующий день тела были обнаружены и спущены с вулкана.