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    Хватит на уголовную статью: Браконьеры в Охотском море попались с уловом краба на 7,3 млн

    Судно имело разрешение на ловлю, но совсем других подводных обитателей. Будет наказано и предприятие.

    25 августа, 01:58
    <p>Фото © Погрануправление ФСБ по Восточному арктическому району</p>

    Фото © Погрануправление ФСБ по Восточному арктическому району

    На Камчатке в акватории Охотского моря задержали рыболовное судно, на борту которого обнаружили кроме законно добытой трески, наваги и камбалы упакованные в мешки 773 тушки камчатского краба общим весом более 1300 кг, а также около 180 кг обработанных конечностей. Ущерб, нанесённый незаконной добычей, оценили в 7 300 000 рублей.

    При проверке судна необходимых разрешительных документов на вылов данного вида биоресурсов не оказалось, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону. В отношении капитана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Административную ответственность понесёт предприятие ООО РК "Крутогоровское", которому судно принадлежит, — по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в ИЭЗ РФ или открытом море".

    Пограничники в Крыму задержали украинских браконьеров

    Пограничники в Крыму задержали украинских браконьеров

    Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке задержали браконьеров с двумя центнерами икры. В остановленном полицейскими автомобиле находилось семь мешков деликатеса.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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