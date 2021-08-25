На фоне похудения Ким Чен Ына в КНДР показали мультик о проблемах полной девочки
Двумя месяцами ранее лидер страны заявил о большом кризисе в Северной Корее. СМИ сообщают о проблемах с пропитанием.
На фоне похудения Ким Чен Ына в КНДР показали мультик о проблемах полной девочки. Видео © Twitter / Colin Zwirko
В то время как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын стремительно худеет, местные СМИ освещают вопросы, связанные с лишним весом и неправильными привычками питания. Так, государственное телевидение страны показало мультфильм, где критикуется ожирение, сообщает NK NEWS.
"Вот почему ты толстеешь", — цитирует издание девушку из мультфильма, которая упрекает свою подругу после решения той сесть на трамвай вместо пешей прогулки. "Это то, что делает меня толстой?" — вслух задаётся вопросом девочка. А позже эта героиня изображается в пищевой коме после переедания. Портал отмечает, что проблемы лишнего веса местные СМИ поднимают где-то с июня, когда стало очевидным похудение лидера страны. Чаще, как отмечается, последствиями неправильных пищевых привычек страдает элита — богатые люди. В то время как основной массе, напротив, еды не особо хватает. Ресурс также пишет о том, что с некоторых пор обсуждение веса самого северокорейского лидера под запретом.
Ранее Лайф сообщал, что в КНДР официально сообщили о резком похудении Ким Чен Ына. По мнению эксперта, партия публично признала изменения во внешности лидера для того, чтобы опровергнуть слухи о проблемах со здоровьем и использовать эту тему в целях пропаганды.
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