На фоне похудения Ким Чен Ына в КНДР показали мультик о проблемах полной девочки

"Вот почему ты толстеешь", — цитирует издание девушку из мультфильма, которая упрекает свою подругу после решения той сесть на трамвай вместо пешей прогулки. "Это то, что делает меня толстой?" — вслух задаётся вопросом девочка. А позже эта героиня изображается в пищевой коме после переедания. Портал отмечает, что проблемы лишнего веса местные СМИ поднимают где-то с июня, когда стало очевидным похудение лидера страны. Чаще, как отмечается, последствиями неправильных пищевых привычек страдает элита — богатые люди. В то время как основной массе, напротив, еды не особо хватает. Ресурс также пишет о том, что с некоторых пор обсуждение веса самого северокорейского лидера под запретом.