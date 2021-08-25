В России определились с обликом уникальных дронов-самубийц

Техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет" утверждено в Минобороны РФ, к концу года беспилотники начнут проходить госиспытания. Об этом сообщили в группе компаний "Калашников".

"Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы "Ланцет" госзаказчиком согласовано, государственные испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце этого года", — сообщили РИА "Новости" на форуме "Армия-2021" в "Калашникове".

Там также отметили, что доработали опытные образцы "Ланцетов", которые поступят на госиспытания, "с учётом опыта их применения". По данным разработчика, ZALA AERO, беспилотники-самоубийцы способны нести поражающую боевую часть весом до трёх килограммов и находиться в воздухе до 30 минут. Камикадзе полностью разрушается при атаке цели. Его возврат на базе не предусмотрен из-за вероятности взрыва.