В России определились с обликом уникальных дронов-самубийц
Беспилотники будут отправлены на государственные испытания уже к концу этого года. На заводе-производителе сообщили, то доработали модель с учётом опыта их применения.
Фото © ZALA AERO
Техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет" утверждено в Минобороны РФ, к концу года беспилотники начнут проходить госиспытания. Об этом сообщили в группе компаний "Калашников".
"Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы "Ланцет" госзаказчиком согласовано, государственные испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце этого года", — сообщили РИА "Новости" на форуме "Армия-2021" в "Калашникове".
Там также отметили, что доработали опытные образцы "Ланцетов", которые поступят на госиспытания, "с учётом опыта их применения". По данным разработчика, ZALA AERO, беспилотники-самоубийцы способны нести поражающую боевую часть весом до трёх килограммов и находиться в воздухе до 30 минут. Камикадзе полностью разрушается при атаке цели. Его возврат на базе не предусмотрен из-за вероятности взрыва.
Ранее Лайф сообщал, что удар российского дрона-камикадзе "Ланцет" по боевикам в Сирии попал на видео. Обладая гибридным двигателем, он способен продержаться без топлива и подзарядки в течение суток.
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