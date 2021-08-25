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    В России определились с обликом уникальных дронов-самубийц

    Беспилотники будут отправлены на государственные испытания уже к концу этого года. На заводе-производителе сообщили, то доработали модель с учётом опыта их применения.

    25 августа, 02:47
    <p>Фото © <a href="https://zala-aero.com/news/zala-lantset/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ZALA AERO</a></p>

    Фото © ZALA AERO

    Техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет" утверждено в Минобороны РФ, к концу года беспилотники начнут проходить госиспытания. Об этом сообщили в группе компаний "Калашников".

    "Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы "Ланцет" госзаказчиком согласовано, государственные испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце этого года", — сообщили РИА "Новости" на форуме "Армия-2021" в "Калашникове".

    Там также отметили, что доработали опытные образцы "Ланцетов", которые поступят на госиспытания, "с учётом опыта их применения". По данным разработчика, ZALA AERO, беспилотники-самоубийцы способны нести поражающую боевую часть весом до трёх килограммов и находиться в воздухе до 30 минут. Камикадзе полностью разрушается при атаке цели. Его возврат на базе не предусмотрен из-за вероятности взрыва.

    Турция показала видео с уничтожением БПЛА цели, похожей на российский "Панцирь-С1"

    Турция показала видео с уничтожением БПЛА цели, похожей на российский "Панцирь-С1"

    Ранее Лайф сообщал, что удар российского дрона-камикадзе "Ланцет" по боевикам в Сирии попал на видео. Обладая гибридным двигателем, он способен продержаться без топлива и подзарядки в течение суток.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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