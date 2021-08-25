Премьер Южной Кореи заявил, что штамм коронавируса "дельта" заразнее в 300 раз
По его данным, уже 90% выявленных случаев заражения ковидом в стране относятся именно к индийскому варианту инфекции.
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Штамм коронавируса "дельта" более чем в 300 раз заразнее других вариантов. Об этом заявил в среду премьер-министр Республики Корея Ким Бу Гём, выступая в Сеуле на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам.
"Анализ 24 тысяч случаев инфицирования внутри страны подтвердил, что по уровню контагиозности вариант "дельта" в 300 раз превосходит более ранние штаммы коронавируса", — подчеркнул председатель правительства.
Ким Бу Гём призвал граждан неукоснительно соблюдать карантинные меры, которые вводятся по стране. Он отметил, что сейчас в Южной Корее новая волна пандемии, на "качественно новом" уровне. Так, 24 августа число случаев заражения ковидом в Южной Корее превысило две тысячи. Около 90% из них относятся к варианту вируса "дельта".
Напомним, что в России накануне впервые с 23 июня выявили менее 19 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки.
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