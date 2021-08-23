НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Канье испугал всех своими неадекватными выходками в Instagram, но особенно досталось Дрейку

    Канье Уэст известен не только творчеством, но и своим странным поведением. Сказывается биполярное расстройство или просто дурной нрав, но за рэпером числится множество странных поступков.

    23 августа, 13:29

    Фото © Twitter / AllLoveHipHop

    В последний раз музыкант удивил поклонников, подписанных на его страницу в "Инстаграме". Вдруг в аккаунте звезды, на котором уже пропали все предыдущие посты, появилась серия публикаций. Больше всего внимания привлёк скрин переписки с Дрейком. В своём недавнем треке канадский рэпер унизил Уэста, надавив на его возраст, творческий кризис и релиз альбома Donda, который тот откладывал уже несколько раз. Канье нашёл что ответить.

    Фото © Instagram / kanyewest

    Фото © Instagram / kanyewest

    Мало того что Канье раскрыл для своей огромной аудитории адрес дома Дрейка, в групповой переписке он обратился к рэперу и пообещал — "он никогда не восстановится".

    Я живу ради этого. Всю жизнь до меня *** зануды вроде тебя. Ты никогда не восстановишься. Я тебе обещаю

    Канье Уэст

    Правда, уже через пару часов после того, как Канье публично пригрозил своим соперникам, он, видимо, передумал. Скандальные посты пропали, а вместо них начали появляться абстрактные фотографии, которые, должно быть, намекают на выход нового альбома Donda, названного в честь матери рэпера.

    Фото © Instagram / kanyewest

    Фото © Instagram / kanyewest

    Так, на первом из опубликованных снимков изображён дом рэпера в Чикаго, в котором Уэст провёл всё своё детство. Лайф уже писал о том, что Канье выкупил здание более чем за двести тысяч долларов. Что всё это значит — остаётся только догадываться. Но точно становится страшно за бывшую жену творца Ким Кардашьян, которой пришлось жить с "гением" годами.

    Канье Уэст поселился на огромном стадионе, взяв в "заложники" свою команду, и всё ради альбома

    Канье Уэст поселился на огромном стадионе, взяв в "заложники" свою команду, и всё ради альбома

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Канье Уэст поселился на огромном стадионе, взяв в "заложники" свою команду, и всё ради альбома

      29 июля, 10:53

      Кардашьян разозлила подписчиков платьем с откровенными вырезами в Ватикане

      2 июля, 22:05

      "Это романтика для них": Глава Гильдии каскадёров отреагировал на скандал с Гагариной из-за лжи о трюках

      сегодня в 14:35

      Стала известна правда, почему Элджей расстался с Ивлеевой, и достаточно послушать слова в его песне

      сегодня в 12:41

      Долгожданная революция: Как отмена лимита на легионеров снизит огромные зарплаты российских футболистов

      сегодня в 14:44

      Новости партнеров

      Layer 1