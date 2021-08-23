Канье испугал всех своими неадекватными выходками в Instagram, но особенно досталось Дрейку
Канье Уэст известен не только творчеством, но и своим странным поведением. Сказывается биполярное расстройство или просто дурной нрав, но за рэпером числится множество странных поступков.
Фото © Twitter / AllLoveHipHop
В последний раз музыкант удивил поклонников, подписанных на его страницу в "Инстаграме". Вдруг в аккаунте звезды, на котором уже пропали все предыдущие посты, появилась серия публикаций. Больше всего внимания привлёк скрин переписки с Дрейком. В своём недавнем треке канадский рэпер унизил Уэста, надавив на его возраст, творческий кризис и релиз альбома Donda, который тот откладывал уже несколько раз. Канье нашёл что ответить.
Мало того что Канье раскрыл для своей огромной аудитории адрес дома Дрейка, в групповой переписке он обратился к рэперу и пообещал — "он никогда не восстановится".
Я живу ради этого. Всю жизнь до меня *** зануды вроде тебя. Ты никогда не восстановишься. Я тебе обещаю
Правда, уже через пару часов после того, как Канье публично пригрозил своим соперникам, он, видимо, передумал. Скандальные посты пропали, а вместо них начали появляться абстрактные фотографии, которые, должно быть, намекают на выход нового альбома Donda, названного в честь матери рэпера.
Так, на первом из опубликованных снимков изображён дом рэпера в Чикаго, в котором Уэст провёл всё своё детство. Лайф уже писал о том, что Канье выкупил здание более чем за двести тысяч долларов. Что всё это значит — остаётся только догадываться. Но точно становится страшно за бывшую жену творца Ким Кардашьян, которой пришлось жить с "гением" годами.
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