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    Стала известна правда, почему Элджей расстался с Ивлеевой, и достаточно послушать слова в его песне

    В начале лета звёздная пара рассказала о паузе в отношениях, убеждая, что это обоюдное решение и они заскучали от семейной жизни. Но у рэпера вышли новые треки, и стало ясно — всё не так просто.

    23 августа, 12:41

    Фото © Instagram/_agentgirl_

    В недавнем интервью Tatler Настя подтвердила теорию фанатов, рассказав, что до сих пор очень сильно любит Элджея. Кроме того, ещё до слухов о расставании Ивлеева призналась, что один из её самых больших страхов — потерять супруга. Вот только фанатам парочки никаких заявлений не нужно, чтобы понять, как обстоят дела на самом деле.

    Всё это длилось на протяжении, наверное, месяцев четырёх. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и всё: "Давай, чао-какао!" Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать

    Настя Ивлеева

    Фото © Instagram/_agentgirl_

    Фото © Instagram/_agentgirl_

    Судя по тексту трека "Она тебя любит" Славы Марлоу, в записи которого поучаствовал Узенюк, Ивлеева пыталась бороться за отношения, приезжала к нему, звонила друзьям. Но это только раздражало рэпера, ведь он уже был готов начать новый этап своей жизни.

    Ты мне нравилась прежней,

    Прошу, только никакой слежки<...>

    Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл...

    отрывок текста "Она тебя любит"

    Напомним, последние месяцы телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Алексей Узенюк, больше известный под псевдонимом Элджей, пытались сделать вид, что их расставание — и не расставание вовсе. Ребята рассказывали, что они заскучали вместе, решили разъехаться и встречаться раз в неделю. Теперь фанатам ясно, что реальность сильно отличалась от официальных заявлений.

    Те самые 15 см позора: Почему лучше обходить стороной Ивлееву, чья биография — один сплошной скандал

    Те самые 15 см позора: Почему лучше обходить стороной Ивлееву, чья биография — один сплошной скандал

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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