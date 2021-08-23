Стала известна правда, почему Элджей расстался с Ивлеевой, и достаточно послушать слова в его песне

В недавнем интервью Tatler Настя подтвердила теорию фанатов, рассказав, что до сих пор очень сильно любит Элджея. Кроме того, ещё до слухов о расставании Ивлеева призналась, что один из её самых больших страхов — потерять супруга. Вот только фанатам парочки никаких заявлений не нужно, чтобы понять, как обстоят дела на самом деле.

Всё это длилось на протяжении, наверное, месяцев четырёх. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и всё: "Давай, чао-какао!" Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать Настя Ивлеева

Судя по тексту трека "Она тебя любит" Славы Марлоу, в записи которого поучаствовал Узенюк, Ивлеева пыталась бороться за отношения, приезжала к нему, звонила друзьям. Но это только раздражало рэпера, ведь он уже был готов начать новый этап своей жизни.

Ты мне нравилась прежней, Прошу, только никакой слежки<...> Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл... отрывок текста "Она тебя любит"