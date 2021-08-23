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    Мадонна подставила 15-летнего сына, сняв, как он целуется с парнем, но не стоит спешить с выводами

    Десятилетия на вершине музыкального олимпа научили Мадонну, как делать инфоповоды из всего подряд. Даже семейную поездку в Италию певица показала так, что о ней заговорили во всём мире.

    23 августа, 11:32

    Фото © Instagram / Madonna

    На прошедших выходных в своём инстаграм-профиле Мадонна поделилась видео, записанным во время небольшой поездки с семьёй и друзьями в Италию по случаю её 63-го дня рождения. На снятом в поезде полутораминутном ролике певица успела потанцевать со своим 27-летним бойфрендом, поболтать с попутчиками, показать, как было жарко, но больше всего подписчиков заинтересовал момент с сыном звезды. Якобы.

    Кадр из видео © Instagram / Madonna

    Кадр из видео © Instagram / Madonna

    На одном мимолетном кадре в середине ролика видно, как чернокожий юноша страстно целуется с молодым человеком. Доподлинно неизвестно, кто именно решил развлечься в уединённом купе. Но подписчики Мадонны уверены: на видео 15-летний сын певицы Дэвид Банда Чикконе-Ричи.

    То есть вы просто вставили видео, где ваш сын уткнулся в губы парню? Почему бы и нет

    Пользовательница "Инстаграма"

    Неплохо, наверное, быть её ребёнком. Творишь что попало и будешь у матери только в почёте

    Пользовательница "Инстаграма"

    Мадонна, усынови меня

    Пользовательница "Инстаграма"

    Кадры из видео, фото © Instagram / Madonna

    Кадры из видео, фото © Instagram / Madonna

    О скандальной новости успели написать в десятке СМИ, в том числе и российских. Вот только загвоздка. Темнокожему парню на видео намного больше 15 лет. Лайф выяснил, что мужчина в зелёной футболке и очках — 56-летний американский фотограф и режиссёр Стивен Кляйн, который снял для Мадонны не один клип. Во фрагменте мастер целуется со своим бойфрендом, но уж никак не с несовершеннолетним сыном певицы.

    62-летняя Мадонна выложила новое селфи, и фанаты боятся, что хирурги полностью вырезали ей щёки

    62-летняя Мадонна выложила новое селфи, и фанаты боятся, что хирурги полностью вырезали ей щёки

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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