Мадонна подставила 15-летнего сына, сняв, как он целуется с парнем, но не стоит спешить с выводами

Десятилетия на вершине музыкального олимпа научили Мадонну, как делать инфоповоды из всего подряд. Даже семейную поездку в Италию певица показала так, что о ней заговорили во всём мире.