Мадонна подставила 15-летнего сына, сняв, как он целуется с парнем, но не стоит спешить с выводами
Десятилетия на вершине музыкального олимпа научили Мадонну, как делать инфоповоды из всего подряд. Даже семейную поездку в Италию певица показала так, что о ней заговорили во всём мире.
Фото © Instagram / Madonna
На прошедших выходных в своём инстаграм-профиле Мадонна поделилась видео, записанным во время небольшой поездки с семьёй и друзьями в Италию по случаю её 63-го дня рождения. На снятом в поезде полутораминутном ролике певица успела потанцевать со своим 27-летним бойфрендом, поболтать с попутчиками, показать, как было жарко, но больше всего подписчиков заинтересовал момент с сыном звезды. Якобы.
Кадр из видео © Instagram / Madonna
На одном мимолетном кадре в середине ролика видно, как чернокожий юноша страстно целуется с молодым человеком. Доподлинно неизвестно, кто именно решил развлечься в уединённом купе. Но подписчики Мадонны уверены: на видео 15-летний сын певицы Дэвид Банда Чикконе-Ричи.
То есть вы просто вставили видео, где ваш сын уткнулся в губы парню? Почему бы и нет
Неплохо, наверное, быть её ребёнком. Творишь что попало и будешь у матери только в почёте
Мадонна, усынови меня
Кадры из видео, фото © Instagram / Madonna
О скандальной новости успели написать в десятке СМИ, в том числе и российских. Вот только загвоздка. Темнокожему парню на видео намного больше 15 лет. Лайф выяснил, что мужчина в зелёной футболке и очках — 56-летний американский фотограф и режиссёр Стивен Кляйн, который снял для Мадонны не один клип. Во фрагменте мастер целуется со своим бойфрендом, но уж никак не с несовершеннолетним сыном певицы.
WOW-stars
Оксана Акиньшина повернулась к камере спиной, несмотря на то что из одежды на ней была только шляпа
сегодня в 10:29
Полина Гагарина похвасталась, что сама выполняла трюки в новом клипе, но её обман быстро раскрылся
сегодня в 09:46
"Лучший год в моей жизни": Актриса Равшана Куркова впервые показала своего годовалого сына
21 августа, 21:37
Комментариев: 0