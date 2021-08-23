Оксана Акиньшина повернулась к камере спиной, несмотря на то что из одежды на ней была только шляпа
Актриса поделилась с подписчиками открыткой с пляжа, которая оказалась строго 18+.
Известная 34-летняя актриса Оксана Акиньшина сейчас отдыхает на море, но точную локацию она держит в секрете. Звезда редко балует 144 тыс. подписчиков откровенными фото, поэтому от нового снимка у многих перехватило дыхание. На нём артистка позировала на пляже, повернувшись спиной к фотографу.
Она предстала в совершенно обнажённом виде, оставив только шляпу, которая могла защитить от солнца, но никак не от чужих взглядов. Оксана никак не прокомментировала это фото, многозначительно промолчав. Однако поклонники всё сказали за неё, придя в восторг.
Блин, шикардос просто!
Кайфово и очень красиво 🙌🔥
Отличное фото! Ракурс! Фигура! Главное — своя! Очень впечатляет!!!
Но не все были впечатлены обнажённым фото Оксаны. Многие напомнили ей, что она мама двоих детей и такое поведение уже недопустимо. Актриса вместе с режиссёром Арчилом Геловани воспитывает восьмилетнего сына и четырёхлетнюю дочь. Пара жената уже девять лет, но в прошлом году возникли слухи об их разводе. Актрису часто стали замечать с коллегой по съёмкам "Чернобыля" Данилой Козловским. Ситуацию ухудшило и то, что актёр расстался со своей возлюбленной — моделью Ольгой Зуевой, с которой имеет общую дочь.
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