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    Оксана Акиньшина повернулась к камере спиной, несмотря на то что из одежды на ней была только шляпа

    Актриса поделилась с подписчиками открыткой с пляжа, которая оказалась строго 18+.

    23 августа, 10:29

    Фото © Instagram / akinshok2013

    Известная 34-летняя актриса Оксана Акиньшина сейчас отдыхает на море, но точную локацию она держит в секрете. Звезда редко балует 144 тыс. подписчиков откровенными фото, поэтому от нового снимка у многих перехватило дыхание. На нём артистка позировала на пляже, повернувшись спиной к фотографу.

    Фото © Instagram / akinshok2013

    Фото © Instagram / akinshok2013

    Она предстала в совершенно обнажённом виде, оставив только шляпу, которая могла защитить от солнца, но никак не от чужих взглядов. Оксана никак не прокомментировала это фото, многозначительно промолчав. Однако поклонники всё сказали за неё, придя в восторг.

    Фото © Instagram / akinshok2013

    Фото © Instagram / akinshok2013

    Блин, шикардос просто!

    Natazzzzab

    Кайфово и очень красиво 🙌🔥

    777.vydrya

    Отличное фото! Ракурс! Фигура! Главное — своя! Очень впечатляет!!!

    Fed_la_fed

    Фото © Instagram / akinshok2013

    Фото © Instagram / akinshok2013

    Но не все были впечатлены обнажённым фото Оксаны. Многие напомнили ей, что она мама двоих детей и такое поведение уже недопустимо. Актриса вместе с режиссёром Арчилом Геловани воспитывает восьмилетнего сына и четырёхлетнюю дочь. Пара жената уже девять лет, но в прошлом году возникли слухи об их разводе. Актрису часто стали замечать с коллегой по съёмкам "Чернобыля" Данилой Козловским. Ситуацию ухудшило и то, что актёр расстался со своей возлюбленной — моделью Ольгой Зуевой, с которой имеет общую дочь.

    "Королева TikTok" разозлила даже фанатов, когда снялась в прозрачном наряде и с обнажённой грудью

    "Королева TikTok" разозлила даже фанатов, когда снялась в прозрачном наряде и с обнажённой грудью

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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