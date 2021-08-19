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    "Королева TikTok" разозлила даже фанатов, когда снялась в прозрачном наряде и с обнажённой грудью

    Многие выразили недоумение по поводу данного поступка девушки. Ведь Дина сама часто жаловалась, что её травят в Сети даже за оголённые плечи.

    19 августа, 13:31

    Фото © Instagram / senoritasaeva

    21-летняя Дина Саева из Таджикистана легко получила звание королевы "Тиктока", став самой популярной в 2020 году и заняв второе место в списке самых высокооплачиваемых блогеров по версии Forbes. Своих преданных подписчиков девушка часто радует снимками в стильных нарядах, но в последнее время она отдаёт предпочтение больше откровенным.

    Фото © Instagram / senoritasaeva

    Фото © Instagram / senoritasaeva

    На новых фото Дина позировала на берегу озера в коротких шортах и прозрачной вязаной накидке, под которую блогерша ничего не надела. Голая грудь просвечивала через кружево, а девушка даже не старалась это как-то скрыть. Поклонники были рады такой фотосессии кумира, но многие выразили недоумение по поводу её поступка, посчитав его глупым.

    Фото © Instagram / senoritasaeva

    Фото © Instagram / senoritasaeva

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    Vazowsskiy

    Закинула фотки. Конечно, они прекрасны, но она же сама знает, что будет)) Потом будет ныть в сториз, что ей угрожают и её буллят)

    Btwnasstya

    Богиня❤️ Очень жалко её из-за хейта, который она сейчас получит(

    Daryakirilyukk

    Фото © Instagram / senoritasaeva

    Фото © Instagram / senoritasaeva

    Дело в том, что хоть сейчас Дина и живёт вместе с семьёй в Москве, до этого она большую часть жизни провела в Таджикистане. А традиции и религия этой страны не одобряют типичное для блогеров поведение — пляски на камеру и откровенные наряды. На девушку со всех сторон сыпался хейт, который был несравним с тем, что получали её коллеги. Однако, несмотря на это, теперь тиктокерша будто назло выкладывает жаркие фото в прозрачных нарядах.

    "Королева TikTok" опозорилась на фото, надев наряд из шнурков, который мог слететь в любой момент

    "Королева TikTok" опозорилась на фото, надев наряд из шнурков, который мог слететь в любой момент

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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      Комментариев: 0

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