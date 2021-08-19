"Королева TikTok" разозлила даже фанатов, когда снялась в прозрачном наряде и с обнажённой грудью

21-летняя Дина Саева из Таджикистана легко получила звание королевы "Тиктока", став самой популярной в 2020 году и заняв второе место в списке самых высокооплачиваемых блогеров по версии Forbes. Своих преданных подписчиков девушка часто радует снимками в стильных нарядах, но в последнее время она отдаёт предпочтение больше откровенным.

На новых фото Дина позировала на берегу озера в коротких шортах и прозрачной вязаной накидке, под которую блогерша ничего не надела. Голая грудь просвечивала через кружево, а девушка даже не старалась это как-то скрыть. Поклонники были рады такой фотосессии кумира, но многие выразили недоумение по поводу её поступка, посчитав его глупым.

Закинула фотки. Конечно, они прекрасны, но она же сама знает, что будет)) Потом будет ныть в сториз, что ей угрожают и её буллят)

Дело в том, что хоть сейчас Дина и живёт вместе с семьёй в Москве, до этого она большую часть жизни провела в Таджикистане. А традиции и религия этой страны не одобряют типичное для блогеров поведение — пляски на камеру и откровенные наряды. На девушку со всех сторон сыпался хейт, который был несравним с тем, что получали её коллеги. Однако, несмотря на это, теперь тиктокерша будто назло выкладывает жаркие фото в прозрачных нарядах.