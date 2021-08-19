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Парень в ужасе обнаружил на "Гугл-картах", как из-под моста за ним наблюдает существо без глаз

Пользователи Сети посмотрели ролик 1,1 млн раз, а после принялись гадать, что это могло быть и откуда оно там появилось.

19 августа, 12:26

Фото © TikTok / hidden.on.google.earth

Тиктокер Hidden.on.google.earth за время существования своего аккаунта видел множество странных вещей, однако его последнее открытие пошатнуло даже самых невозмутимых. Парень просто бродил по "Гугл-Земле", пока под одним из мостов недалеко от Нью-Йорка, США, не обнаружил жутковатое зрелище. Среди перекрытий расположилась фигура, чьё лицо-маска белело в темноте с провалами глаз.

Видео © TikTok / hidden.on.google.earth

"Что за?.. Пеннивайз???" — запаниковал под видео Hidden.on.google.earth, предположив, что это злобный клоун из экранизации романа Стивена Кинга "Оно". К тиктокеру присоединились испуганные пользователи платформы, которые просмотрели ролик 1,1 млн раз. В комментариях они сошлись во мнении, что это пранк местных студентов колледжа или часть перекрытий моста, и принялись шутить.

Фото © TikTok / hidden.on.google.earth

Фото © TikTok / hidden.on.google.earth

Страшно, мы не знаем, что это такое

Kaumen185

О, это ж мой дед, которого я ищу уже несколько дней! Спасибо, чувак!

A.boozd

Блин, моя сестра выглядит так же, когда не накрасится...

Placemusee0

Парень снял существо, похожее на паука со множеством лапок, но разгадка оказалась куда неприятнее

Парень снял существо, похожее на паука со множеством лапок, но разгадка оказалась куда неприятнее

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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