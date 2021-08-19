Парень в ужасе обнаружил на "Гугл-картах", как из-под моста за ним наблюдает существо без глаз

Тиктокер Hidden.on.google.earth за время существования своего аккаунта видел множество странных вещей, однако его последнее открытие пошатнуло даже самых невозмутимых. Парень просто бродил по "Гугл-Земле", пока под одним из мостов недалеко от Нью-Йорка, США, не обнаружил жутковатое зрелище . Среди перекрытий расположилась фигура, чьё лицо-маска белело в темноте с провалами глаз.

"Что за?.. Пеннивайз???" — запаниковал под видео Hidden.on.google.earth, предположив, что это злобный клоун из экранизации романа Стивена Кинга "Оно". К тиктокеру присоединились испуганные пользователи платформы, которые просмотрели ролик 1,1 млн раз. В комментариях они сошлись во мнении, что это пранк местных студентов колледжа или часть перекрытий моста, и принялись шутить.