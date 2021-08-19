Парень в ужасе обнаружил на "Гугл-картах", как из-под моста за ним наблюдает существо без глаз
Пользователи Сети посмотрели ролик 1,1 млн раз, а после принялись гадать, что это могло быть и откуда оно там появилось.
Тиктокер Hidden.on.google.earth за время существования своего аккаунта видел множество странных вещей, однако его последнее открытие пошатнуло даже самых невозмутимых. Парень просто бродил по "Гугл-Земле", пока под одним из мостов недалеко от Нью-Йорка, США, не обнаружил жутковатое зрелище. Среди перекрытий расположилась фигура, чьё лицо-маска белело в темноте с провалами глаз.
Видео © TikTok / hidden.on.google.earth
"Что за?.. Пеннивайз???" — запаниковал под видео Hidden.on.google.earth, предположив, что это злобный клоун из экранизации романа Стивена Кинга "Оно". К тиктокеру присоединились испуганные пользователи платформы, которые просмотрели ролик 1,1 млн раз. В комментариях они сошлись во мнении, что это пранк местных студентов колледжа или часть перекрытий моста, и принялись шутить.
Страшно, мы не знаем, что это такое
О, это ж мой дед, которого я ищу уже несколько дней! Спасибо, чувак!
Блин, моя сестра выглядит так же, когда не накрасится...
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