В Крыму назвали количество возможных фигурантов дела о блокаде полуострова
Возбуждено оно было впервые в России по статье УК РФ "Экоцид". Россия намерена добиваться справедливости, в том числе в международных судах.
Осушенный Северо-Крымский канал. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
В Следственный комитет РФ переданы материалы по 12 лицам, которые поддерживали различные блокады полуострова. Об этом сообщил первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс. По его словам, такую информацию СКР передала рабочая группа, которая занимается иском к Украине.
"Мы направляли материалы на 12 человек в Следственный комитет. По предварительной информации, они стали фигурантами уголовного дела", — сказал Фикс в интервью ТАСС.
В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов напомнил, что уже направлены иски России к Украине в Европейский суд по правам человека.
"Нам нужно юридическое решение, чтобы оно было закреплено нашими российскими судами, доказано на математическом уровне, подсчитано. Время уходит, многое забывается, документы исчезают — надо всю эту работу зафиксировать", — приводит агентство слова политика.
Константинов уточнил, что расчёт властей Крыма — предъявить претензии властям Украины, когда они станут адекватными. Парламентарий считает, что такое время наступит.
Ранее Лайф рассказывал, что в соответствии со статьёй 358 УК РФ причастным к совершению преступления грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Поводом для дела послужило перекрытие Северо-Крымского канала.
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