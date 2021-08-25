В Крыму назвали количество возможных фигурантов дела о блокаде полуострова

В Следственный комитет РФ переданы материалы по 12 лицам, которые поддерживали различные блокады полуострова. Об этом сообщил первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс. По его словам, такую информацию СКР передала рабочая группа, которая занимается иском к Украине.

"Мы направляли материалы на 12 человек в Следственный комитет. По предварительной информации, они стали фигурантами уголовного дела", — сказал Фикс в интервью ТАСС.

В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов напомнил, что уже направлены иски России к Украине в Европейский суд по правам человека.

"Нам нужно юридическое решение, чтобы оно было закреплено нашими российскими судами, доказано на математическом уровне, подсчитано. Время уходит, многое забывается, документы исчезают — надо всю эту работу зафиксировать", — приводит агентство слова политика.

Константинов уточнил, что расчёт властей Крыма — предъявить претензии властям Украины, когда они станут адекватными. Парламентарий считает, что такое время наступит.