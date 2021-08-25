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    В Крыму назвали количество возможных фигурантов дела о блокаде полуострова

    Возбуждено оно было впервые в России по статье УК РФ "Экоцид". Россия намерена добиваться справедливости, в том числе в международных судах.

    25 августа, 04:25
    <p>Осушенный Северо-Крымский канал. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак</p>

    Осушенный Северо-Крымский канал. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

    В Следственный комитет РФ переданы материалы по 12 лицам, которые поддерживали различные блокады полуострова. Об этом сообщил первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс. По его словам, такую информацию СКР передала рабочая группа, которая занимается иском к Украине.

    "Мы направляли материалы на 12 человек в Следственный комитет. По предварительной информации, они стали фигурантами уголовного дела", — сказал Фикс в интервью ТАСС.

    В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов напомнил, что уже направлены иски России к Украине в Европейский суд по правам человека.

    "Нам нужно юридическое решение, чтобы оно было закреплено нашими российскими судами, доказано на математическом уровне, подсчитано. Время уходит, многое забывается, документы исчезают — надо всю эту работу зафиксировать", — приводит агентство слова политика.

    Константинов уточнил, что расчёт властей Крыма — предъявить претензии властям Украины, когда они станут адекватными. Парламентарий считает, что такое время наступит.

    Зеленский объявил о начале "обратного отсчёта до освобождения Крыма"

    Зеленский объявил о начале "обратного отсчёта до освобождения Крыма"

    Ранее Лайф рассказывал, что в соответствии со статьёй 358 УК РФ причастным к совершению преступления грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Поводом для дела послужило перекрытие Северо-Крымского канала.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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