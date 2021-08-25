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    Печь возрастом 35 веков нашли в Турции

    Древние мастера сделали её из керамической плитки, а пол выложили глиняным кирпичом.

    25 августа, 03:58
    <p>Фото © aa.com.tr</p>

    Фото © aa.com.tr

    Археологи нашли печь возрастом примерно 3500 лет. Такую находку сделали в Турции, в кургане Тепечик, расположенном в районе города Чине (запад провинции Айдын).

    Как пишет издание Daily Sabah, раскопки на этом месте идут с 2004 года. Ранее там же учёные обнаружили три башни, комнаты с предметами, предназначенными для официальных визитов, и обсидиан для изготовления инструментов.

    "В районе, где мы недавно работали, сохранились архитектурные останки 3500-летней давности. Мы думаем, что это печь. Она сделана из керамической плитки, а пол из глиняного кирпича", — рассказала руководитель экспедиции профессор Севинч Гюнель с факультета археологии Университета Хаджеттепе.

    Рядом с печью учёные также нашли керамические горшки. По словам Гюнель, это доказывает, что на том месте велось массовое производство.

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    А в Египте археологи обнаружили высеченные в скале гробницы с мумиями. Внутри саркофагов находились амулеты в виде языка и украшения.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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