Печь возрастом 35 веков нашли в Турции

Археологи нашли печь возрастом примерно 3500 лет. Такую находку сделали в Турции, в кургане Тепечик, расположенном в районе города Чине (запад провинции Айдын).

Как пишет издание Daily Sabah, раскопки на этом месте идут с 2004 года. Ранее там же учёные обнаружили три башни, комнаты с предметами, предназначенными для официальных визитов, и обсидиан для изготовления инструментов.

"В районе, где мы недавно работали, сохранились архитектурные останки 3500-летней давности. Мы думаем, что это печь. Она сделана из керамической плитки, а пол из глиняного кирпича", — рассказала руководитель экспедиции профессор Севинч Гюнель с факультета археологии Университета Хаджеттепе.

Рядом с печью учёные также нашли керамические горшки. По словам Гюнель, это доказывает, что на том месте велось массовое производство.