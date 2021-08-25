В погоне за Бузовой, Мамаевой и пикантным рейтингом "Матч ТВ" теряет топовых комментаторов Только за последние месяцы одно из главных СМИ нашей страны потеряло двух видных и опытных сотрудников. 24 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Главный спортивный канал страны "Матч ТВ", кажется, очень долго ждал именно этого лета. Чемпионат Европы по футболу, Олимпийские игры в Токио и ряд других событий. На такие годы принято молиться и ждать их с особенным трепетом. Однако для "Матча" эти месяцы получились неспокойными по совсем не спортивным причинам.

"На спортивном канале такой контент выходить не может"

Главной потерей лета стал один из топовых комментаторов и журналистов телеканала — Нобель Арустамян. В эфирах его регулярно называли главным инсайдером страны, ведь именно он зачастую первым рассказывал о возможных трансферах и громких новостях футбольной жизни. Теперь звезда спортивной журналистики отправляется в свободное плавание. Причина более чем смешна и удивительна — его интервью с Павлом Мамаевым, который переживает сейчас развод с супругой Аланой.

— Спасибо каналу за эти шесть лет — это по-настоящему незабываемое, потрясающее время. Я занимался любимым делом: комментировал футбол, делал программы о футболе. Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро. Интервью, как с Павлом Мамаевым (вы уже видели анонс, в эфире "Матча" 24 августа в 21:00), — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям, — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

А дальше комментатор рассказывает всем, что инициатива сделать такое интервью принадлежала не ему, а самому Мамаеву. Именно Арустамяну хотел исповедаться футболист "Ростова". Сам журналист ожидал, что пообщается с Мамаевым скорее о футболе, нежели о разводе. Вышло же не так.

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

— Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перформанса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде "Пусть говорят" или "Окна" — при всём уважении к ним, — подчеркнул Арустамян.

Комментатор до последнего пытался убедить руководство канала, что такой контент не должен появляться в его сетке, но всё было тщетно. В итоге Арустамян написал заявление по собственному желанию, ведь поступаться своими принципами он не готов, как признался лично.

Отбрасывая цитаты и эмоции, получаем, что "Матч ТВ" в очередной раз погнался за рейтингами и хайпом, который совсем не связан со спортом. Да, развод четы Мамаевых — тема безумно интересная и волнующая миллионы людей, но вряд ли в ней есть что-то связанное с футболом. Только профессия одного из уже бывших супругов.

— Согласно новым приоритетам "Матча", это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях, — добавил Арустамян.

Наверняка всем нам покажется странной такая победа спортивного канала. Тем не менее это уже мало кого волнует. Нобель Арустамян своё решение принял. Нам как коллегам хочется пожелать ему только удачи. К слову, ещё месяц назад и подумать о таком было невозможно.

Если вы забыли, то именно Арустамян не смог получить аккредитацию на Евро-2020 из-за позиции оргкомитета Баку. Тогда за журналиста заступались все — от коллег по цеху до российского МИДа. Позже туда не смог попасть ещё один комментатор "Матча" — Михаил Моссаковский. По иронии судьбы он тоже покинул канал этим летом.

Правда, у него несогласий с политикой канала не было. Моссаковский просто получил предложение попробовать свои силы на Кипре, где теперь занимается пресс-службой клуба "Пафос".

Погоня за рейтингом

Удивительно, но "Матч ТВ" уже не в первый раз приковывает к себе внимание благодаря совсем не спортивным историям. Многие, уверены, ещё не забыли, как плакала Ольга Бузова в эфире главного спортивного канала страны после вопросов от флагмана эфира Дмитрия Губерниева. Апогеем конфликта тогда стал вопрос про "коньяк по утрам", о котором теперь, кажется, не знает только ленивый.

— Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ?! Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию... Так и знала, что этим всё закончится. Дмитрий, вы для меня дно и не мужчина! Вы меня уже пять лет оскорбляете в комментариях, как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо, — говорила тогда в слезах Ольга Бузова.

Казалось, что скандал обернулся удачей. Число подписчиков росло, рейтинги тоже, а ситуацию обсуждали чуть ли не из каждого утюга. Губерниева вызвали на бой, называли мразью, не понимали, что вообще забыла Ольга Бузова в эфире "Матча". Да и генеральный продюсер канала Тина Канделаки заявляла об успехе эфира.

— От того, что произошло в эфире, выиграли все. "Матч ТВ" упоминался в европейской прессе как раз в связи с этим инцидентом, — заявляла Канделаки.

Непонятно, правда, выиграли ли от этого зрители, которые в дни Евро-2020 хотели увидеть не только красивые голы и яркие матчи, но и топовую аналитику. Вместо этого они наткнулись на небольшой сериал.

Впрочем, и свои победы у "Матча" имеются. Канал, к примеру, мощно анонсировал начало чемпионата Италии, выпустив яркий и красивый ролик. К слову, Италия после победы на Евро стала флагманом футбола в Старом Свете. Или же возвращение чемпионата Англии на экраны главного спортивного канала страны. Многие болельщики, которые не желали платить деньги за подписку на сервис "Окко Спорт", были только рады такому исходу.

Однако теперь новый скандал. "Матч" погнался за цифрами, но потерял одного из ярчайших своих представителей. Теперь генеральный продюсер канала Тина Канделаки вынуждена писать, что разочарована таким решением Арустамяна, однако и свои, по всей видимости, претензии, у неё к нему есть.

— Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съёмок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира. Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берёт интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного ютуб-канала. На вопрос, почему это интервью не сделано для работодателя, Нобель ответил, что хочет развивать свой собственный бренд, — написала Канделаки.

Не обошёл стороной столь знаковое событие в жизни "Матча" и его главный редактор Александр Тащин, который напомнил, что Арустамян неоднократно становился лучшим спортивным журналистом страны по версии самых разных премий и изданий.

— Но незаменимых людей нет — и мы желаем ему удачи во всех начинаниях. Наш канал будет двигаться дальше и реализовывать свои проекты и идеи с новыми людьми. Удачи и всегда на связи, Нобель! — подчеркнул Тащин в своём телеграм-канале.

Куда более чувствительно и эмоционально отреагировали коллеги Нобеля Арустамяна по цеху. Среди них Дмитрий Губерниев и Константин Генич.

— Нобель покинул "Матч ТВ"!!! Это потеря для канала!!! Потеря серьёзная!!! Он блестящий комментатор!!! Профессионал! — написал Губерниев.

— Поговорил с Нобелито! От и до его понимаю. Крутой, смелый и очень обдуманный поступок! Горжусь тобой, братуха! Я буду очень скучать по тебе в эфирах, но мы всё наверстаем вместе в "КомментШоу"! Крепко обнимаю! Ты лучший! Всегда тебе это говорил, — отметил Генич в своём телеграм-канале.

— В шоке, честно говоря, наш друг и коллега Нобель не склонен к необдуманным действиям, а значит, он сто раз всё взвесил. Очень-очень жаль, что тут ещё скажешь… Надеюсь, худшие опасения Нобеля не сбудутся, а сам он найдёт дело по душе, — написал ещё один комментатор "Матч ТВ" — Тимур Журавель.

Впрочем, сомнений нет, что Нобель Арустамян продолжит радовать поклонников на просторах собственного шоу в "Ютубе" или же в качестве блогера в "Телеграме". К тому же нет сомнений, что и как комментатор он будет востребован, пусть и за пределами канала "Матч ТВ". Интересно, будут ли у гонки за большими рейтингами и яркими анонсами спортивного канала новые жертвы, которым нужно совсем не это.

Авторы Шамиль Гаджиев