Женская хоккейная сборная России проиграла США с разгромным счётом 0:6

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Канаде хоккейная женская сборная России проиграла соперницам из США со счётом 0:6.

"В своём третьем матче на женском чемпионате мира проигрываем американкам — 0:6. Меньше суток остаётся до заключительного матча группового этапа, сыграем против команды Финляндии", — говорится в сообщении Федерации хоккея России.

Сборные России и США выступают в группе A, все участницы которой выйдут в плей-офф. С командой Финляндии россиянки сыграют 25 августа. А американки 26 августа встретятся с командой Канады. Первое место в группе занимает сборная США (9 очков), у России третье место с тремя очками. Из-за санкций WADA россиянки выступают под флагом Олимпийского комитета России.