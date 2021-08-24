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    Женская хоккейная сборная России проиграла США с разгромным счётом 0:6

    Это второе подряд сокрушительное поражение для команды. Ранее она уступила соперницам из Канады со счётом 1:5.

    24 августа, 20:27
    <p>Фото © <a href="https://vk.com/fhr?w=wall-25510790_449792" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация хоккея России</a></p>

    Фото © Федерация хоккея России

    В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Канаде хоккейная женская сборная России проиграла соперницам из США со счётом 0:6.

    "В своём третьем матче на женском чемпионате мира проигрываем американкам — 0:6. Меньше суток остаётся до заключительного матча группового этапа, сыграем против команды Финляндии", — говорится в сообщении Федерации хоккея России.

    Объявлено расписание матчей сборной России по хоккею на чемпионате мира 2022 года

    Объявлено расписание матчей сборной России по хоккею на чемпионате мира 2022 года

    Сборные России и США выступают в группе A, все участницы которой выйдут в плей-офф. С командой Финляндии россиянки сыграют 25 августа. А американки 26 августа встретятся с командой Канады. Первое место в группе занимает сборная США (9 очков), у России третье место с тремя очками. Из-за санкций WADA россиянки выступают под флагом Олимпийского комитета России.

    Напомним, накануне женская сборная России проиграла Канаде во втором матче чемпионата мира по хоккею. Поединок завершился со счётом 1:5 в пользу хозяек турнира.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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