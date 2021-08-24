Женская хоккейная сборная России проиграла США с разгромным счётом 0:6
Это второе подряд сокрушительное поражение для команды. Ранее она уступила соперницам из Канады со счётом 1:5.
Фото © Федерация хоккея России
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Канаде хоккейная женская сборная России проиграла соперницам из США со счётом 0:6.
"В своём третьем матче на женском чемпионате мира проигрываем американкам — 0:6. Меньше суток остаётся до заключительного матча группового этапа, сыграем против команды Финляндии", — говорится в сообщении Федерации хоккея России.
Сборные России и США выступают в группе A, все участницы которой выйдут в плей-офф. С командой Финляндии россиянки сыграют 25 августа. А американки 26 августа встретятся с командой Канады. Первое место в группе занимает сборная США (9 очков), у России третье место с тремя очками. Из-за санкций WADA россиянки выступают под флагом Олимпийского комитета России.
Напомним, накануне женская сборная России проиграла Канаде во втором матче чемпионата мира по хоккею. Поединок завершился со счётом 1:5 в пользу хозяек турнира.
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