Талибы ввели запрет на вывоз долларов и антиквариата из Афганистана
Нарушителям грозят наказанием "в соответствии с законом". Что это предполагает, не уточняется.
Фото © ТАСС / ЕРА
Радикальное движение "Талибан"* ввело запрет на вывоз долларов и исторических ценностей из Афганистана. Об этом говорится в обращении движения, опубликованном от имени "Исламского эмирата Афганистан" (так талибы теперь называют страну) в социальной сети "Твиттер".
"Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путём", — заявили в "Талибане".
Они добавляют, что, если контрабандисты будут выявлены, ценности у них конфискуют, а сами преступники "будут наказаны в соответствии с законом". О каком именно наказании идёт речь, не уточняется.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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