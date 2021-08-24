НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Талибы ввели запрет на вывоз долларов и антиквариата из Афганистана

    Нарушителям грозят наказанием "в соответствии с законом". Что это предполагает, не уточняется.

    24 августа, 19:52
    <p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

    Фото © ТАСС / ЕРА

    Радикальное движение "Талибан"* ввело запрет на вывоз долларов и исторических ценностей из Афганистана. Об этом говорится в обращении движения, опубликованном от имени "Исламского эмирата Афганистан" (так талибы теперь называют страну) в социальной сети "Твиттер".

    "Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путём", заявили в "Талибане".

    Они добавляют, что, если контрабандисты будут выявлены, ценности у них конфискуют, а сами преступники "будут наказаны в соответствии с законом". О каком именно наказании идёт речь, не уточняется.

    Байден заявил о недоверии к "Талибану"

    Байден заявил о недоверии к "Талибану"

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

    После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      "Красные дьяволы" Афганистана: Зачем талибы бросили в бой свой самый секретный спецназ

      вчера в 08:58

      "Силы неравны": Политолог оценил шансы повстанцев на победу в боях с "Талибаном"

      сегодня в 19:47

      Подразнил талибов: Президент Туркмении заложил стройку при помощи золотой лопаты

      сегодня в 19:43

      Жителей нескольких российских регионов предупредили о первых заморозках

      сегодня в 21:03

      "Память плохая": Сатирик Семён Альтов рассказал, как три раза знакомился с будущей женой

      сегодня в 20:56

      Новости партнеров

      Layer 1