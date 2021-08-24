Талибы ввели запрет на вывоз долларов и антиквариата из Афганистана

Радикальное движение "Талибан"* ввело запрет на вывоз долларов и исторических ценностей из Афганистана. Об этом говорится в обращении движения, опубликованном от имени "Исламского эмирата Афганистан" (так талибы теперь называют страну) в социальной сети "Твиттер".

"Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путём", — заявили в "Талибане".

Они добавляют, что, если контрабандисты будут выявлены, ценности у них конфискуют, а сами преступники "будут наказаны в соответствии с законом". О каком именно наказании идёт речь, не уточняется.