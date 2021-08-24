На кота-нарушителя в Ленобласти написали заявление. Видео © LIFE

Хозяину беспородного кота Пушка из Администрации Бегуницкого сельского поселения Ленинградской области пришла повестка. В ней говорится, что от 40-летней петербурженки Натальи М. поступила официально оформленная жалоба на усатого "террориста", раздражающего её собак, и теперь местная власть намерена принять меры согласно пункту № 6 статьи 2.2. закона Ленобласти "Об административных правонарушениях". Но мужчина обвинять беспочвенно своего питомца Пушка не позволил и сразу поинтересовался, есть ли какие-нибудь доказательства.

На кота в Ленобласти написали заявление по статье о правонарушении. Фото © LIFE

"Я говорю: а где он, собственно, сидел. Я думал, что он всё-таки залез к ним туда за рабицу, где у них утки эти, гуси ходят, там чёрт-те что, там такой птичник — мы тут просто умираем от запахов. На что он ответил: ну, сидел он напротив ворот, по сути, на дороге", — рассказал Лайфу Евгений Попов.

Фото © LIFE

Как предполагает хозяин животного, а по совместительству староста поселения, это не просто жалоба на кота, а ответный ход на его многочисленные просьбы по поводу собак самой соседки. Как рассказал мужчина Лайфу, соседи занимаются передержкой, у них бывает от восьми до двадцати собак на территории, и, когда животные лают и воют, — очень сложно усыпить детей, так как окна выходят на сторону соседей. Плюс ещё привезли фургоны и развели птичник, со слов старосты, мириться с этим он не стал и написал заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор. Затем, как рассказывает сельчанин, женщине стали приходить штрафы. Вот она разозлилась и отомстила. И, как говорит Попов, всё это из-за того, что замглавы не справляется — даже предлагал ему, Попову, компромисс.

"Придумали вместе с заместителем главы, я так понимаю, это — приехать за 22 километра, чтобы я протокол подписал этот за кота чужого, я был в шоке, конечно. Этот вот Савенков, заместитель, эту проблему не мог с собаками [решить] — проблема добавилась с птицами, свиньями и со всем, собственно. А проблема на нём на самом деле висит. Он решил с котом связаться. И сделать такой компромисс, что он кота не видит, а я собак не слышу. Вот не пройдёт", — говорит Попов.

Тем временем Лайф попросил петербургского юриста прокомментировать "дело кота". По словам эксперта, эта норма — пункт № 6 статьи 2.2. закона Ленобласти "Об административных правонарушениях" — появилась только в 2020 году. Подобные дела рассматривают административные комиссии. Кошка является домашним животным, но в данном случае ущерба от перемещения кота никакого. Ответственность несёт, конечно, собственник кота, так как с точки зрения гражданского законодательства кошки — это имущество. Но в этом случае отсутствует состав правонарушения в силу малозначительности, сказал юрист.

"Нужно смотреть на последствия. Привлечь к ответственности уже по другой статье можно, только если будет ущерб — потоптал цветы или ещё что-то, тогда уже есть право на возмещение ущерба. Сам по себе выход не имеет такого значения, потому что если бы это было стадо баранов, то тогда есть логика, а если это кот, то нужно доказать, что именно тот кот и кому принадлежит. Тем более можно сказать: "Я просто открыл дверь, и кот вышел", — рассказал юрист.