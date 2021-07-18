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Кот-хулиган из кальянной распылил слезоточивый газ в магазине под Новосибирском

Пушистый проныра несколько ночей подряд не давал покоя специалистам по безопасности.

18 июля, 01:58

Кот-хулиган из кальянной распылил слезоточивый газ в магазине под Новосибирском. Видео © ВКонтакте / ab_guardia

Несколько ночей охранники, которые следили за безопасностью одного из магазинов города Искитим Новосибирской области, не знали покоя. Раз за разом в помещении срабатывала сигнализация, а однажды была активирована химическая ловушка, распыляющая слезоточивое вещество. Однако на месте каждый раз никого не оказывалось.

"Разгадать задачу удалось после тщательного просмотра материалов видеозаписи с камер наблюдения. В бесконечной череде кадров было обнаружено, как ночью в торговый зал зашёл серенький пушистый котик. Проходя мимо кассы, он вздрогнул, вероятно от звука активировавшейся химловушки, но всё же не остановился, а важно и невозмутимо продолжил свой путь", — сообщает агентство безопасности "Гвардия" на странице во "ВКонтакте".

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Маленького проныру удалось опознать сотрудникам магазина. Пушистым нарушителем оказался кот Чешир — завсегдатай кальянной, расположенной по соседству. Теперь специалистам предстоит проанализировать, что делать, чтобы такие случаи не повторялись в будущем.

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Но не всегда четвероногие приносят беспокойство. Так, в США кошка спасла хозяйке жизнь, когда резко изменилась в поведении и начала постоянно лежать на её груди. У неё диагностировали рак груди, но она смогла излечиться — благодаря не только лекарствам, но и своему питомцу.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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