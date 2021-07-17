Дьявольская мордашка кота сделала его звездой, но теперь хозяйка не может отделаться от экзорцистов

Малышу уже два года, и он живёт в большом доме хозяйки Элисон Калхаген в городке Грин-Бей, штат Висконсин. Своим существованием Пиксель доказывает — у животных может быть харизма. Иначе объяснить поведение питомца просто невозможно. Ему ещё не было и года, когда хозяйка заметила, что кот породы корниш-рекс стал строить рожицы. Выходило у него ну очень смешно, поэтому Элисон решила всё документировать. И не прогадала.

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Я стала фотографировать его гримасы и публиковать всё в Интернете. Вскоре я выяснила, что Пикселю нравится позировать Элисон Калхаген

Но, как всегда в Интернете, что бы ты ни делал, у тебя найдутся хейтеры. Пиксель — не исключение. Пока кто-то в комментариях в шутку называл кота дьяволёнком, есть люди, которые серьёзно считают, что питомец — дитя ада и ему срочно нужно провести обряд изгнания демона из его тела, пишет Metro.

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Какой-то парень утверждал, что он экзорцист и что Пиксель был одержим демоном, который контролирует его своей потусторонней силой. Но я проигнорировала это сообщение. Пиксель не одержим, на самом деле он просто милый котик, который выглядит иначе Элисон Калхаген

Но даже если Пиксель и правда демон, тогда в доме Элисон разворачивается какая-то божественная комедия. Ведь вместе с котом живёт Софи... и не принять её за ангелочка ну очень сложно.

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Элисон ведёт для котят общий аккаунт в "Инстаграме" и "Фейсбуке". Профилям всего полгода, но за эти месяцы на них подписалось несколько десятков тысяч человек. Посмотреть все фотографии пушистой парочки можно здесь.