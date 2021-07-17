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Дьявольская мордашка кота сделала его звездой, но теперь хозяйка не может отделаться от экзорцистов

Пиксель всю жизнь прожил в Штатах, но глядя на его морду, этого не скажешь. Ушки-рога, клыки и ехидный взгляд выдают малыша с потрохами. Он явно попал в наш мир из преисподней.

17 июля, 06:00

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Малышу уже два года, и он живёт в большом доме хозяйки Элисон Калхаген в городке Грин-Бей, штат Висконсин. Своим существованием Пиксель доказывает — у животных может быть харизма. Иначе объяснить поведение питомца просто невозможно. Ему ещё не было и года, когда хозяйка заметила, что кот породы корниш-рекс стал строить рожицы. Выходило у него ну очень смешно, поэтому Элисон решила всё документировать. И не прогадала.

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Я стала фотографировать его гримасы и публиковать всё в Интернете. Вскоре я выяснила, что Пикселю нравится позировать

Элисон Калхаген

Но, как всегда в Интернете, что бы ты ни делал, у тебя найдутся хейтеры. Пиксель — не исключение. Пока кто-то в комментариях в шутку называл кота дьяволёнком, есть люди, которые серьёзно считают, что питомец — дитя ада и ему срочно нужно провести обряд изгнания демона из его тела, пишет Metro.

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Какой-то парень утверждал, что он экзорцист и что Пиксель был одержим демоном, который контролирует его своей потусторонней силой. Но я проигнорировала это сообщение. Пиксель не одержим, на самом деле он просто милый котик, который выглядит иначе

Элисон Калхаген

Но даже если Пиксель и правда демон, тогда в доме Элисон разворачивается какая-то божественная комедия. Ведь вместе с котом живёт Софи... и не принять её за ангелочка ну очень сложно.

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Элисон ведёт для котят общий аккаунт в "Инстаграме" и "Фейсбуке". Профилям всего полгода, но за эти месяцы на них подписалось несколько десятков тысяч человек. Посмотреть все фотографии пушистой парочки можно здесь.

Хозяева сняли смешное видео, как кот нагло отобрал детское кресло, чтобы самому поиграть в погремушки

Хозяева сняли смешное видео, как кот нагло отобрал детское кресло, чтобы самому поиграть в погремушки

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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