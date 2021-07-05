Хозяева сняли смешное видео, как кот нагло отобрал детское кресло, чтобы самому поиграть в погремушки

В конце июня родители из штата Айова стали свидетелями странного и довольно забавного момента. Когда их дочь захотела залезть в детское кресло, оказалось, что место уже занято. Вместо того чтобы помочь девочке попасть куда она хочет, родители схватились за камеры. Все снимали домашнего полосатого кота по кличке Оливер.

Усатый не просто залез в кресло, но и начал увлечённо цеплять развивающие игрушки, предназначенные для детей, но никак не для домашних животных. Судя по реакции кота, он был в восторге от звуков, которые издавали погремушки. По словам авторов видео, мохнатый захватчик играл так больше десяти минут, пока законная владелица сидела рядом на ковре и пыталась развлечься тем, что осталось для неё.

Кадры из видео © YouTube / ViralHog

Когда родители поняли, что коту уже хватит играться, и вытащили его, питомец вернулся к креслицу и снова попытался забраться внутрь. Но там уже сидела девочка, пишет Daily Mail. Когда 30 июня видео попало в Сеть, в комментариях под ним пользователи принялись шутить над мохнатым.

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