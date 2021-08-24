Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что в инциденте с загадочным появлением отверстия в российском сегменте МКС имела место "медицинская история". Так глава госкорпорации ответил на вопрос слушателя радио "Эхо Москвы" о причине появления такой дырки.

"Там действительно медицинская история была?" — поинтересовался в ходе онлайн-трансляции на YouTube-канале радиостанции её главред Алексей Венедиктов у Рогозина, передавая ему вопрос слушателя.

"Ну да, но лучше не комментировать, потому что это ущерб нанесёт двухсторонним отношениям", — сдержанно ответил глава "Роскосмоса".

"Но медицинская — то, что я читал у них?" — уточнил Венедиктов, на что его собеседник утвердительно кивнул головой.

Напомним, ранее источник в космической отрасли заявил ТАСС о выводах, согласно которым дыру в "Союзе" на МКС просверлили в космосе — и не российские члены экипажа, а некто, плохо знающий устройство российского корабля.