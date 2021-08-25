Прощание с детством: Коллекцию игрушек из киндер-сюрпризов, собранную в 90-е, выставили на продажу за 800 тысяч рублей

Фигурок так много, что хранить их приходится в ящике. Покупателю, которому действительно нужны все собранные экземпляры, продавец готова уступить порядка 200 тысяч рублей.