Прощание с детством: Коллекцию игрушек из киндер-сюрпризов, собранную в 90-е, выставили на продажу за 800 тысяч рублей
Фигурок так много, что хранить их приходится в ящике. Покупателю, которому действительно нужны все собранные экземпляры, продавец готова уступить порядка 200 тысяч рублей.
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Коллекция игрушек из киндер-сюрпризов, собранная жительницей Красноярска. Видео © Телеканал "360"
На торговой площадке Avito выставлена на продажу коллекция игрушек из киндер-сюрпризов. Её владелица — жительница Красноярска Ольга Кооп — продаёт фигурки скопом за 800 тысяч рублей. Она рассказала телеканалу "360", что готова отдать более трёх тысяч фигурок тому, кому они действительно нужны. Сибирячка отметила, что может несколько скинуть стоимость набора.
"Наверное, каждый в детстве, особенно в 90-е, собирал эти игрушки, когда они появились. Это было в диковинку. Мне мама купила первый киндер в 1992 году. Так началась эта коллекция. Первыми были львята, потом бегемотики. В середине 90-х моя коллекция росла, появилась возможность покупать их чаще", — рассказала женщина.
Ольга Кооп постоянно обновляла игрушечные приобретения, обмениваясь с друзьями на более редкие экземпляры. Позже, когда у неё появились собственные дети, женщина покупала яйца Kinder для них, откладывая игрушки себе. Ребята подросли, коллекция мамы их не интересует, поэтому россиянка решилась выставить её на продажу.
По её признанию, решение далось нелегко, так как собранная самостоятельно коллекция ей очень дорога. Но сейчас игрушек много и они хранятся в ящике, им необходимы пространство и уход. На сайте объявление висит уже четыре месяца, но всерьёз им пока никто не заинтересовался. В основном просят продать отдельную игрушку.
"Спрашивают, не много ли нулей. Странно, что люди считают, что огромную коллекцию нужно продавать за 800 рублей. Адекватных пока не нашлось. Не продаю по коллекциям, потому что это потеряло бы свою ценность", — уточнила продавец.
По её словам, коллекционеру разрывать на части собранный набор игрушек всегда больно. Поэтому она готова продать все игрушки тому, кому они действительно нужны. Такому покупателю Ольга готова уступить тысяч 200. Торг возможен, а про рассрочку сибирячка пока не думала.
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