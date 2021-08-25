Чёрный дым над городом: В Воронеже загорелась строящаяся многоэтажка
По предварительным данным, никто не пострадал. Возгорание уже тушат, причина воспламенения выясняется.
Фото © VK / ГУ МЧС России по Воронежской области
Огонь охватил строящуюся многоэтажку в Воронеже. Видео © Instagram / mchs_vrn
Пожар начался в строящемся многоэтажном доме в ЖК "Атлантис" на северо-востоке Воронежа. По данным регионального главка МЧС, возгорание началось на первом этаже здания утром 25 августа.
Причина происшествия ещё не известна, на месте работают пожарные, которые продолжают тушить возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Как видно на кадрах с места событий, в небо валит чёрный густой дым. Местные жители отмечают, что загорелся хранившийся внизу утеплитель.
Фото © VK / Мой и твой Воронеж
Ранее Лайф рассказывал, что пожар охватил крышу гостиницы в центре Ульяновска. Видео происшествия в центре города появилось в местных пабликах.
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