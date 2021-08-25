Пожар начался в строящемся многоэтажном доме в ЖК "Атлантис" на северо-востоке Воронежа. По данным регионального главка МЧС, возгорание началось на первом этаже здания утром 25 августа.

Причина происшествия ещё не известна, на месте работают пожарные, которые продолжают тушить возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Как видно на кадрах с места событий, в небо валит чёрный густой дым. Местные жители отмечают, что загорелся хранившийся внизу утеплитель.