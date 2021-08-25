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    "Это близкие нам люди": Политолог оценил поручение Путина эвакуировать из Афганистана в том числе украинцев

    Борис Межуев назвал важной помощь в вывозе граждан государств, у которых нет возможности самим это осуществить.

    25 августа, 08:16

    Фото © ТАСС / ЕРА / STRINGER

    Эвакуируя из Афганистана граждан Белоруссии, Украины, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, Москва берёт под защиту своих союзников и соседей. Так политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев прокомментировал Лайфу поручение Владимира Путина вывезти из Афганистана более 500 человек.

    "Важно, конечно, эвакуировать граждан государств, у которых, видимо, нет возможности осуществить то же самое. Это воспринимается как часть образа России. Это близкие нам народы и близкие нам люди (украинцы. — Прим. Лайфа), и нельзя распространять отношения в политике с той или иной страной на отношения к гражданам этой страны. Я думаю, мы бы и американцам помогли, если была бы такая необходимость", — подчеркнул политолог.

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    Напомним, Минобороны по поручению Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. В этом задействовано четыре самолёта военно-транспортной авиации.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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