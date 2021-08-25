ООН предрекла "ад на земле" для трети афганцев из-за талибов

В Афганистане 14 миллионов человек — почти треть жителей — могут столкнуться с голодом после захвата власти боевиками радикального движения "Талибан"*. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, передаёт Reuters.

По словам эксперта, надвигается "идеальный шторм" из-за нескольких лет засухи, конфликтов и экономического спада, который из-за пандемии коронавируса лишь усугубился. В случае большего ухудшения ситуации для населения Афганистана настанет "ад на земле", предрёк специалист.

"Народ Афганистана нуждается в помощи сейчас", — указал Бизли, добавив, что количество людей в беде может удвоиться, если "международное сообщество отвернётся от афганцев".

Дэвид Бизли подчеркнул, что политики мира должны "действовать быстро". Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, нужно собрать не менее 200 миллионов долларов к сентябрю, когда начнётся нехватка продовольствия. В противном случае, если помощь не будет предоставлена населению южноазиатской страны раньше зимы, под угрозой окажутся миллионы жизней. Бизли выразил надежду на то, что афганцам помогут Катар, другие арабские государства Персидского залива и США.

Он также отметил, что "Талибан" дал гарантии представителям Всемирной продовольственной программы в том, что её помощь продолжит доходить до людей беспрепятственно.

Из-за того что боевики "Талибана" захватили Афганистан, может обвалиться американский доллар, заявили в банке Goldman Sachs. По словам главного экономиста банка Джима О'Нила, есть три фактора, которые могут к этому привести.

Ранее в ООН призвали мировое сообщество объединиться для диалога с талибами относительно будущей судьбы Афганистана. Отмечалось, что представитель всемирной организации в Афганистане вступает в диалог с боевиками постоянно.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.