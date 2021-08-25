В Москве поймали двух "серых" банкиров с оборотом почти в полмиллиарда рублей

Задержание "серых" банкиров в Москве. Видео © Пресс-служба УВД по ЗАО города Москвы

В Москве полицейские задержали двух граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности с оборотом более 465 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

"Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, ещё и в неправомерном обороте средств платежей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — уточнили в ведомстве.

По данным УМВД РФ, мошенники открыли кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Средства клиентов они обналичивали, взимая комиссию в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных фирм. По предварительным оценкам, доход от противоправной деятельности превысил порядка девяти миллионов рублей.

В квартирах подозреваемых и офисных помещениях правоохранители в общей сложности провели 17 обысков, в ходе которых были изъяты компьютеры, телефоны, деньги, а также записи, подтверждающие нарушение законодательства.