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    В Москве поймали двух "серых" банкиров с оборотом почти в полмиллиарда рублей

    На время следствия их оставили под домашним арестом. По данным УМВД РФ, средства клиентов мошенники обналичивали, взимая комиссию в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных фирм.

    25 августа, 07:50

    Фото © Pixabay

    Задержание "серых" банкиров в Москве. Видео © Пресс-служба УВД по ЗАО города Москвы

    В Москве полицейские задержали двух граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности с оборотом более 465 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

    "Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, ещё и в неправомерном обороте средств платежей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — уточнили в ведомстве.

    Кассир и глава банковского отделения за годы наворовали 20 млн рублей

    Кассир и глава банковского отделения за годы наворовали 20 млн рублей

    По данным УМВД РФ, мошенники открыли кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Средства клиентов они обналичивали, взимая комиссию в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных фирм. По предварительным оценкам, доход от противоправной деятельности превысил порядка девяти миллионов рублей.

    В квартирах подозреваемых и офисных помещениях правоохранители в общей сложности провели 17 обысков, в ходе которых были изъяты компьютеры, телефоны, деньги, а также записи, подтверждающие нарушение законодательства.

    Кассир украл из банка 12 млн рублей и попытался улететь с деньгами из Москвы

    Кассир украл из банка 12 млн рублей и попытался улететь с деньгами из Москвы

    А ранее в Петербурге трёх банкиров задержали за вывод из России 500 миллионов рублей. По данным следствия, они оказывали юридическим и физическим лицам помощь в уходе от налогов, а также услуги по обналичиванию денег.


    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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