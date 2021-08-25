НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Малыш с обложки культового альбома Nirvana подал в суд на группу за детскую порнографию

    Американец требует с каждого фигуранта иска по 150 тысяч долларов компенсации, утверждая, что навсегда потерял способность зарабатывать.

    25 августа, 07:33
    <p>Спенсен Элден. Фото © <a href="https://nirvana.fandom.com/wiki/Spencer_Elden?file=Spencer_elden.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nirvana.fandom.com</a></p>

    Спенсен Элден. Фото © Nirvana.fandom.com

    Спенсер Элден, запечатлённый на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind в младенческом возрасте под водой в бассейне плывущим к долларовой купюре, подал в суд на оставшихся в живых музыкантов коллектива. По его мнению, обнажённое изображение представляет собой детскую порнографию. Об этом сообщает Variety.

    "Ответчики намеренно продавали детскую порнографию Спенсера и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки за его счёт", — сказано в иске, поданном в окружной суд центрального округа Калифорнии.

    Дом Курта Кобейна в Абердине признан культурным наследием

    Дом Курта Кобейна в Абердине признан культурным наследием

    По мнению 30-летнего Элдена, он стал жертвой коммерческих сексуальных действий. Мужчина заверяет, что навсегда потерял способность зарабатывать и требует не менее 150 тысяч долларов компенсации от каждого фигуранта иска, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющей имуществом Курта Кобейна Кортни Лав, фотографа, художественного руководителя и ряда звукозаписывающих компаний.

    Интересно, что раньше парень не раз повторял фотографию на свои дни рождения, но в интервью рассказывал, что испытывает смешанные чувства из-за этого. При этом до подачи иска он ни разу не называл фотографию порнографической. Кроме того, по его словам, он не получал никаких денег за участие в съёмке, лишь его родителям заплатили 200 долларов за фотографию.

    Ребёнок с обложки альбома Nirvana снова снялся в бассейне

    Ребёнок с обложки альбома Nirvana снова снялся в бассейне

    Ранее Лайф рассказывал о рассекреченых документах ФБР, касающихся смерти Курта Кобейна. В материалах говорится, что требования фанатов о повторном расследовании обстоятельств его гибели необоснованны.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Рассекречены документы ФБР, касающиеся смерти Курта Кобейна

      8 мая, 23:20

      Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала иск против блогера почти на 2 млн рублей

      6 августа, 11:40

      Экстренное применение "Спутника V" одобрили в Индонезии

      сегодня в 07:26

      ФСБ задержала 31 участника террористической организации в Москве и трёх регионах России

      сегодня в 07:41

      Четверть россиян назвали глобальное потепление "оболваниванием" человечества

      сегодня в 07:37

      Новости партнеров

      Layer 1