Малыш с обложки культового альбома Nirvana подал в суд на группу за детскую порнографию

Спенсер Элден, запечатлённый на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind в младенческом возрасте под водой в бассейне плывущим к долларовой купюре, подал в суд на оставшихся в живых музыкантов коллектива. По его мнению, обнажённое изображение представляет собой детскую порнографию. Об этом сообщает Variety.

"Ответчики намеренно продавали детскую порнографию Спенсера и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки за его счёт", — сказано в иске, поданном в окружной суд центрального округа Калифорнии.

По мнению 30-летнего Элдена, он стал жертвой коммерческих сексуальных действий. Мужчина заверяет, что навсегда потерял способность зарабатывать и требует не менее 150 тысяч долларов компенсации от каждого фигуранта иска, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющей имуществом Курта Кобейна Кортни Лав, фотографа, художественного руководителя и ряда звукозаписывающих компаний.

Интересно, что раньше парень не раз повторял фотографию на свои дни рождения, но в интервью рассказывал, что испытывает смешанные чувства из-за этого. При этом до подачи иска он ни разу не называл фотографию порнографической. Кроме того, по его словам, он не получал никаких денег за участие в съёмке, лишь его родителям заплатили 200 долларов за фотографию.