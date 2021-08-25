Малыш с обложки культового альбома Nirvana подал в суд на группу за детскую порнографию
Американец требует с каждого фигуранта иска по 150 тысяч долларов компенсации, утверждая, что навсегда потерял способность зарабатывать.
Спенсен Элден. Фото © Nirvana.fandom.com
Спенсер Элден, запечатлённый на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind в младенческом возрасте под водой в бассейне плывущим к долларовой купюре, подал в суд на оставшихся в живых музыкантов коллектива. По его мнению, обнажённое изображение представляет собой детскую порнографию. Об этом сообщает Variety.
"Ответчики намеренно продавали детскую порнографию Спенсера и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки за его счёт", — сказано в иске, поданном в окружной суд центрального округа Калифорнии.
По мнению 30-летнего Элдена, он стал жертвой коммерческих сексуальных действий. Мужчина заверяет, что навсегда потерял способность зарабатывать и требует не менее 150 тысяч долларов компенсации от каждого фигуранта иска, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющей имуществом Курта Кобейна Кортни Лав, фотографа, художественного руководителя и ряда звукозаписывающих компаний.
Интересно, что раньше парень не раз повторял фотографию на свои дни рождения, но в интервью рассказывал, что испытывает смешанные чувства из-за этого. При этом до подачи иска он ни разу не называл фотографию порнографической. Кроме того, по его словам, он не получал никаких денег за участие в съёмке, лишь его родителям заплатили 200 долларов за фотографию.
Ранее Лайф рассказывал о рассекреченых документах ФБР, касающихся смерти Курта Кобейна. В материалах говорится, что требования фанатов о повторном расследовании обстоятельств его гибели необоснованны.
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