Раскрыта средняя стоимость лечения пациента от ковида в России

Чуть более 111 млрд рублей может потребоваться на медицинскую помощь больным коронавирусом с июля по декабрь 2021 года. Такую сумму рассчитал Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, исходя из прогноза Минздрава о том, что в этот период в России может быть выявлено 3,9 млн инфицированных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты по исполнению бюджета ФОМС за первое полугодие.

Из 3,9 млн потенциальных новых заболевших лечение в стационарах может потребоваться только 20%, то есть речь может идти о чуть более 784 тысячах госпитализаций.

Средняя по России стоимость госпитализации одного ковидного пациента в первом полугодии 2021 года составила 135,4 тысячи рублей. При этом в 2020 году она обходилась дешевле — 115 тысяч рублей. Всего за прошлый год ФОМС на 2,1 млн госпитализаций потратил более 245 млрд рублей. За первые шесть месяцев 2021 года ФОМС потратил на медпомощь больным коронавирусом 218 млрд рублей, подавляющая часть этих средств (208,8 млрд) была израсходована на лечение в условиях стационара.