Названы регионы России с наибольшим оттоком населения

Чукотка, Коми, Магаданская и Мурманская области стали лидерами рейтинга оттока населения из регионов России. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2020 год, пишет РБК.

"Это северо-восточные территории с суровой зимой, дождливым летом, плохой инфраструктурой, поэтому люди традиционно уезжают оттуда. Едут либо туда, где лучше климат и ниже цены, либо туда, где выше зарплаты и больше работы", — оценил ситуацию демограф Алексей Ракша.

Согласно данным рейтинга, также часто россияне уезжают из Еврейской автономной области, Северной Осетии, Хабаровского края, Забайкалья, ещё немало и тех, кто покидает Томскую и Омскую области.

Бесспорным лидером по притоку населения за прошлый год стал Севастополь. Вместе с тем заметно приросли людьми Ленинградская, Московская и Калининградская области. Также граждане активно стремятся переехать в Краснодарский край и Республику Адыгея.

Стоит отметить, что в прошлом году внутренняя миграция оказалась на самом низком за девять лет уровне — на переезд решилось всего 3,52 миллиона россиян. Например, в 2019 году количество сменивших место жительства граждан составляло 4,04 миллиона, а в 2018-м — 4,34 миллиона. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса — по их мнению, в таких условиях люди просто-напросто побоялись покинуть родные края.