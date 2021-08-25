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    Названы регионы России с наибольшим оттоком населения

    По данным Росстата, на переезд в прошлом году решилось всего 3,52 миллиона россиян, что на порядок меньше, чем в предыдущие девять лет. Эксперты связывают это с эпидемией коронавируса.

    25 августа, 07:09
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Чукотка, Коми, Магаданская и Мурманская области стали лидерами рейтинга оттока населения из регионов России. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2020 год, пишет РБК.

    "Это северо-восточные территории с суровой зимой, дождливым летом, плохой инфраструктурой, поэтому люди традиционно уезжают оттуда. Едут либо туда, где лучше климат и ниже цены, либо туда, где выше зарплаты и больше работы", — оценил ситуацию демограф Алексей Ракша.

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    Согласно данным рейтинга, также часто россияне уезжают из Еврейской автономной области, Северной Осетии, Хабаровского края, Забайкалья, ещё немало и тех, кто покидает Томскую и Омскую области.

    Бесспорным лидером по притоку населения за прошлый год стал Севастополь. Вместе с тем заметно приросли людьми Ленинградская, Московская и Калининградская области. Также граждане активно стремятся переехать в Краснодарский край и Республику Адыгея.

    Стоит отметить, что в прошлом году внутренняя миграция оказалась на самом низком за девять лет уровне — на переезд решилось всего 3,52 миллиона россиян. Например, в 2019 году количество сменивших место жительства граждан составляло 4,04 миллиона, а в 2018-м — 4,34 миллиона. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса — по их мнению, в таких условиях люди просто-напросто побоялись покинуть родные края.

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    А ранее были названы четыре региона России с самыми высокими пенсиями. По данным Минтруда, всего в 2020 году выплаты получало порядка 43,5 миллиона россиян старшего возраста.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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