В Крыму считают, что виновники водной блокады полуострова не уйдут от ответственности
При этом в судебной практике по сей день уголовные дела по статье "Экоцид" ещё не возбуждались, заметил председатель Комитета по законодательству крымского Госсовета Сергей Трофимов.
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Организаторам водной блокады Крыма, которых суд признаёт виновными в экоциде, не удастся уйти от ответственности, поскольку у данного преступления нет срока давности. Об этом заявил председатель Комитета по законодательству крымского Госсовета, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
"Дело имеет сложный состав преступления, в судебной практике по сей день подобные дела по статье "Экоцид" ещё не возбуждались", — приводит его слова РИА "Новости".
Трофимов добавил, что доследственная проверка по факту инцидента длилась четыре месяца, а уголовное дело будет рассмотрено судом российской юрисдикции.
Ранее сообщалось, что СК РФ из-за водной блокады Крыма впервые завёл дело по статье "Экоцид". Как пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сейчас проводятся проверки, в ходе которых будут установлены обстоятельства произошедшего в 2014 году, а также лица, причастные к преступлению.
Напомним, прежде до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Стоит отметить, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.
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