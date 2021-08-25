В Крыму считают, что виновники водной блокады полуострова не уйдут от ответственности

Организаторам водной блокады Крыма, которых суд признаёт виновными в экоциде, не удастся уйти от ответственности, поскольку у данного преступления нет срока давности. Об этом заявил председатель Комитета по законодательству крымского Госсовета, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

"Дело имеет сложный состав преступления, в судебной практике по сей день подобные дела по статье "Экоцид" ещё не возбуждались", — приводит его слова РИА "Новости".

Трофимов добавил, что доследственная проверка по факту инцидента длилась четыре месяца, а уголовное дело будет рассмотрено судом российской юрисдикции.

Ранее сообщалось, что СК РФ из-за водной блокады Крыма впервые завёл дело по статье "Экоцид". Как пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сейчас проводятся проверки, в ходе которых будут установлены обстоятельства произошедшего в 2014 году, а также лица, причастные к преступлению.