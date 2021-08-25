В России продлили программу семейной ипотеки до 2024 года

Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительства дома можно получить до 31 декабря 2023 года. На обеспечение этих изменений правительство увеличит лимит средств более чем в два раза — до 1,7 триллиона рублей. Это позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жильё, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы людям, — от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей.