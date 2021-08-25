В России продлили программу семейной ипотеки до 2024 года
На обеспечение этих изменений кабмин увеличит лимит средств на выдачу кредитов более чем в два раза — до 1,7 триллиона рублей.
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Правительство РФ продлило действие программы "Семейная ипотека" до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство продлило действие программы "Семейная ипотека", — сказано в записи на сайте кабмина.
Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительства дома можно получить до 31 декабря 2023 года. На обеспечение этих изменений правительство увеличит лимит средств более чем в два раза — до 1,7 триллиона рублей. Это позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жильё, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы людям, — от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей.
Ранее Мишустин на заседании правительства заметил, что теперь воспользоваться программой смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца.
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