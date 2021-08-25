Путин внёс свои предложения в народную программу "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин внёс озвученные во время съезда "Единой России" предложения в народную программу партии.

"Предложения президента предусматривают поддержку как отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. Глава государства подчеркнул, что программа партии по праву может называться народной — её соавторами стали жители всей страны", — говорится в сообщении на сайте партии.

Кроме того, в документ также включены инициативы от жителей и экспертов из всех регионов.