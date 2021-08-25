Путин внёс свои предложения в народную программу "Единой России"
Инициативы президента предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны.
Фото © Сайт партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин внёс озвученные во время съезда "Единой России" предложения в народную программу партии.
"Предложения президента предусматривают поддержку как отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. Глава государства подчеркнул, что программа партии по праву может называться народной — её соавторами стали жители всей страны", — говорится в сообщении на сайте партии.
Кроме того, в документ также включены инициативы от жителей и экспертов из всех регионов.
Индексации, доплаты и повышение пенсий: Владимир Путин на съезде "Единой России" рассказал о новых мерах социальной поддержки
Отмечается, что народная программа "Единой России" состоит из двух разделов — "Благополучие человека" и "Сильная Россия". Первый посвящён повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание отдаётся институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтёрам и молодёжным объединениям. Второй блок направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий.
Напомним, накануне, 24 августа, в ходе выступления на съезде ЕР президент, помимо прочего, предложил распространить выплату в 15 тысяч рублей на правоохранителей и курсантов, а также установить её размер вне зависимости от звёзд на погонах. Кроме того, глава государства предложил ещё на год продлить запрет на проверки малого бизнеса, анонсировал новую программу расселения аварийного жилья и поручил защитить "школьные" выплаты от автоматического списания в счёт долгов.
Комментариев: 0