"Куклы из пластика": Долина вновь унизила Карнавал после скандала на шоу Галкина
65-летняя артистка презентовала клип, в котором хорошенько прошлась по тиктокерше. Судя по всему, оппонентам предстоит долгое выяснение отношений.
Фото © Instagram / larisa_dolina_
Долина вновь унизила Карнавал после скандала на шоу Галкина. Видео © Телеграм-канал People Talk
Народная артистка России Лариса Долина отправила очередной "привет" в адрес тиктокерши Вали Карнавал. На заключительной вечеринке музыкального конкурса "Новая волна" певица презентовала клип на песню "Мурашки по коже", которую записала в дуэте с группой "Давинчи". В стоках многие услышали намёк на продолжение конфликта Долиной и Карнавал.
"Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика", — поёт 65-летняя артистка, при этом в руках у неё укулеле — подарок тиктокерши.
Похоже, что конфликт, произошедший ещё в апреле, до сих пор не исчерпан и, судя по всему, Ларису Долину и Валю Карнавал ждёт долгое выяснение отношений. Но пока тиктокерша никак не отреагировала на выпад певицы.
Напомним, ранее Лариса Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт тиктокерша Валя Карнавал. Народная артистка жёстко раскритиковала юную особу, указав, что она "ни в одну ноту не попала", и несколько раз порывалась покинуть студию, поскольку разговор с Валей показался "неинтересным и неприятным". Долину поддержали многие коллеги из шоу-бизнеса.
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