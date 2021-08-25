Долина вновь унизила Карнавал после скандала на шоу Галкина. Видео © Телеграм-канал People Talk

Народная артистка России Лариса Долина отправила очередной "привет" в адрес тиктокерши Вали Карнавал. На заключительной вечеринке музыкального конкурса "Новая волна" певица презентовала клип на песню "Мурашки по коже", которую записала в дуэте с группой "Давинчи". В стоках многие услышали намёк на продолжение конфликта Долиной и Карнавал.

"Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика", — поёт 65-летняя артистка, при этом в руках у неё укулеле — подарок тиктокерши.

Похоже, что конфликт, произошедший ещё в апреле, до сих пор не исчерпан и, судя по всему, Ларису Долину и Валю Карнавал ждёт долгое выяснение отношений. Но пока тиктокерша никак не отреагировала на выпад певицы.